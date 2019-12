FC Château de Dravela remporte le tournoi de football des droits de l’homme de la Trijeud Mali - abamako.com

© aBamako.com par MS

Tournoi des Droits de l`homme de Trijeud Mali

L'équipe chateau Briand de Dravela a remporté le 13 décembre 2019, la finale de la 4è édition du tournoi de football des droits de l'homme face à AS Lafia par le score de 5-1.



Cette finale de la 4è édition du tournoi de football des droits de l'homme s'est déroulée en présence du président de Trijeud Mali, du représentant de la FEMAFOOT et de JUPREC et de plusieurs associations des droits de l'homme.



ce tournoi des droits de l'homme a été organisé par la tribune Jeunes pour les droits de l'homme dans le cadre du projet '' tournoi des droits de l'homme''.



Ce tournoi initié par La tribune Jeunes pour le droits de l'homme s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois national des droits de l'homme au Mal et celle de la Journée internationale des droits de l'homme. Ce tournoi a mis en compétition seize (16) jeunes équipes de football. ces Jeunes ont été d'abord formés sur les droits de l'homme et le droit international humanitaire afin qu'ils soient à leurs tours des vecteurs de sensibilisation.



Ce tournoi des droits de l'homme vise à donner plus de visibilité aux droits humains et au travail des défenseurs des droits humains dans le milieu juvénile à travers le football. "ce projet permettra d'impliquer les acteurs du monde du football dans les actions de promotion et de protection des droits de l'homme'' a affirmé Abdouhamane Haidara, président de Trijeud Mali



Le premier prix remporté par l'équipe "Château Briand" de Dravela a reçu une somme de 100 mille Francs CFA et le second a reçu une somme de 50 mille Francs CFA. Avant la finale un match de gala a opposé les défenseurs des droits Humains eux mêmes. Vivement la prochaine édition qui sera la cinquième.



Il faut noter que la Tribune Jeunes pour le droits de l'homme est une association de jeunes juristes qui a pour mandat d'appuyer les actions des autorités nationales de la communauté internationale dans le cadre de la promotion et la protection des droits humains, de la démocratie, et de l'état de droits.