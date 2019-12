Dialogue national inclusif : le triumvirat désavoué ! - abamako.com

Dialogue national inclusif : le triumvirat désavoué ! Publié le mardi 17 decembre 2019 | L'Indicateur Renouveau

© aBamako.com par MS

Conférence de presse du Triumvirat du Dialogue Politique Inclusif

Bamako, Le 17 juillet 2019 dans la salle de conférence du Médiateur de la République. Installé le 25 juin 2019 par le président de la République, le Triumvirat en charge de la facilitation et de la conduite du Dialogue Politique Inclusif, a rencontré les hommes des médias dans le cadre d`une conférence de presse au cours de laquelle il a parlé des rencontre entre les anciens présidents, anciens premiers ministres et forces vives

Après l’ouverture du Dialogue national inclusif par le chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Kéita, le samedi 14 décembre, les travaux ont officiellement démarré au CICB. Après deux jours du lancement, deux membres du Triumvirat ont été éjectés de leurs fauteuils de président de commission.

Après l’humiliation de l’opposition de refuser de participer au Dialogue national inclusif, le Triumvirat vient de subir un nouveau revers. Comme prévue par les termes de références, le triumvirat, composé de trois personnalités : Baba Akhib Haïdara, Ousmane Issoufi Maïga et Aminata Dramane Traoré, l’héroïne de Santoro ni Katatela, devrait prendre les rênes des trois commissions créées pour la circonstance.

Après deux jours de travaux, deux des membres du Triumvirat se sont vu éjecter de leurs fauteuils de président de Commission : le Médiateur Baba Akhib Haïdara et Aminata Dramane Traoré. Constat : Seul Ousmane Issoufi Maïga, l’ancien Premier ministre, préside une commission, notamment celle de la gouvernance. Par contre, les deux autres ont été tout simplement destitués par les participants à la tête des deux autres commissions, très sensibles. Cette situation incombe de la gestion obscure des deux personnes citées. Ayant vu venir leurs plans machiavéliques à prendre en otage le monopole des travaux, les participants ont tout simplement anticipé le coup et mettre de côtés les deux influentes personnalités.