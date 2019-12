Macron se rendra au Niger pour honorer les soldats massacrés - abamako.com

Macron se rendra au Niger pour honorer les soldats massacrés Publié le mardi 17 decembre 2019 | AFP

Le président français Emmanuel Macron se rendra au Niger pour rendre hommage à 71 soldats massacrés lors d'une attaque djihadiste au début du mois, a annoncé mardi le bureau présidentiel.



Macron se joindra à une cérémonie ce week-end dans la capitale Niamey pour rendre hommage aux soldats tués au camp militaire des Inates dans la région de Tillaberi, dans l'ouest du pays sahélien, le 10 décembre, a déclaré l'Elysée.





Macron rencontrera également son homologue nigérien Mahamadou Issoufou à Niamey, a-t-il ajouté dans un communiqué.



Les deux doivent discuter des plans d'un sommet dans la ville de Pau, dans le sud de la France, le 13 janvier, réunissant Issoufou et les présidents du Burkina Faso, du Mali, du Tchad et de la Mauritanie.



Les cinq dirigeants du Sahel se sont réunis dimanche à Niamey pour préparer le sommet, initialement prévu pour le 16 décembre, mais reporté en raison de l'attaque des Inates.



La France dispose d'une force anti-djihadiste de 4 500 hommes, surnommée Barkhane, qui soutient les cinq pays qui combattent une révolte jihadiste de sept ans.



Des milliers de civils ont été tués et des centaines de milliers ont fui leurs maisons.



Issoufou a annoncé mardi soir qu'une place à Niamey porterait le nom du commandant du camp des Inates, le lieutenant-colonel Hassane Anoutab, tué avec ses subordonnés lors du massacre du 10 décembre.



Macron se rendra à proximité de la Côte d'Ivoire vendredi et samedi avant de se rendre au Niger, selon le communiqué de l'Elysée.