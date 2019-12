Projets «Sécurité et développement au Nord du Mali» et «Trois frontières» : Les collectivités territoriales au cœur du dispositif - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Projets «Sécurité et développement au Nord du Mali» et «Trois frontières» : Les collectivités territoriales au cœur du dispositif Publié le mercredi 18 decembre 2019 | L’Essor

© aBamako.com par fousseyni

Journée nationale des Communes du Mali

Bamako, le 22 decembre 2017 le président IBK a présidé la Journée nationale des Communes du Mali au palais des spotrs. Photo: Boubacar Bah dit Bill, président de l`AMM. Tweet

Dans le cadre de la mise en œuvre des projets «Sécurité et développement au Nord du Mali (SDNM phase 2)» et «Trois frontières» (Mali-Burkina-Niger), le comité de pilotage desdits projets s’est tenu jeudi dernier au Centre de formation des collectivités territoriales (CFTC). La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Boubacar Alpha Ba, en présence de l’ambassadeur de France, Joël Meyer et de celui de l’Union européenne (UE) au Mali, Bart Ouvry.



Le projet SDNM couvre au total 6 régions, 32 cercles, 99 communes par le financement et la réalisation de 168 infrastructures sociales et économiques. Dans son allocation, l’ambassadeur de France indiquera que ce comité de pilotage rassemble deux projets pour un seul et même objectif, à savoir contribuer à la mise en œuvre du volet développement de l’Accord pour la paix et la réconciliation. Pour le projet « Sécurité et développement au Nord du Mali phase 2 », d’un montant de 12,4 milliards Fcfa, Joël Meyer dira qu’il permet de financer des investissements socioéconomiques dans cinq régions du Nord du Mali et celle de Mopti.



………..lire la suite sur essor.ml