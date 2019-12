Éducation : Les enseignants en grève de 120 heures - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Education Article Education Éducation : Les enseignants en grève de 120 heures Publié le mercredi 18 decembre 2019 | L’Essor

© aBamako.com par FS

Visite du chef de quartier de Daoudabougou dans les écoles publiques

A l`occasion de la rentrée des classes, le chef de quartier de Daoudabougou a rendu visite à certains établissements publics le mardi, 1er Octobre 2019. Tweet

Les huit syndicats d’enseignants signataires du 15 octobre 2016 ont mis en exécution depuis lundi leur grève de 120 heures reconductibles. Ils observent le débrayage avec rétention des notes du 1er trimestre des compositions et celles à venir. Le préavis de grève avait été déposé le vendredi 29 novembre 2019 au ministère du Dialogue social, du Travail et de la Fonction publique. Alors que les congés de Noël sont prévus ce vendredi 20 décembre 2019 à 17 heures précises. L’application immédiate de l’article 39 de la loi 007 du 16 janvier 2018 est le seul point de revendication des grévistes. Cette loi porte sur le statut du personnel enseignant des enseignements secondaire, fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale. L’article 39 de ladite loi stipule que toute majoration des rémunérations des fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires s’applique de plein droit au personnel enseignant des enseignements secondaire, fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale. En termes clairs, les enseignants de l’éducation exigent la majoration de 20% octroyés aux fonctionnaires régis par le statut général et d’autres contractuels sur leurs salaires. En effet, l’augmentation sur les salaires des fonctionnaires du statut général de la Fonction publique et des contractuels au titre de l’année 2019 a été décidée par le gouvernement. L’application a officiellement démarré le 1er janvier 2019 chez les autres corporations. Les huit syndicats signataires du 15 octobre 2016 qui ont déjà un statut autonome accompagné d’une grille salariale exigent l’augmentation des 20% obtenue par l’UNTM (Union nationale des travailleurs du Mali) auprès du gouvernement. Notre équipe de reportage s’est rendue au Groupe scolaire «Mamadou Konaté», aux lycées «Notre-Dame du Niger» (LNDN) et «Askia Mohamed» (LAM) pour constater l’effectivité de la grève. À Mamadou Konaté, seul le coordinateur de l’école, Abdrahamane Diallo était présent. Toutes les classes étaient fermées et la cour vide. Aucune trace d’élèves ou enseignants.



Le coordinateur a souhaité que la porte du dialogue ne soit pas fermé entre l’État et les syndicats de l’éducation. Soutenant que la loi du 16 janvier 2018 n’est pas négociable, Abdrahamane Diallo a invité l’État à revoir sa position en appliquant les 20% de la grille des enseignants.

Le proviseur du LNDN Soeur Denise Kodio a rappelé que son établissement est para-public. C’est-à-dire à cheval entre le public et le privé. Il compte 54 enseignants dont 26 de l’État. Sur ces 26 pédagogues, cinq ont surveillé hier (lundi 16 décembre 2019) entre 8 à 11 heures les premières épreuves des compositions du 1er trimestre des 7 classes de 11è et les 11 classes de 12è années. Après, ils ne sont plus revenus.



……….lire la suite sur essor.ml