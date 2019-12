Le Général Yahya Sangaré: à CŒUR-Ouvert «L’application de la charia par les armes tout comme l’opposition systématique à la charia par les armes sont autant anti- démocratiques» - abamako.com

Le Général Yahya Sangaré: à CŒUR-Ouvert «L'application de la charia par les armes tout comme l'opposition systématique à la charia par les armes sont autant anti- démocratiques» Publié le mercredi 18 decembre 2019

© Autre presse par DR

Djihadistes

Mon Général, il y a près de trois (03) ans, plus précisément, le 29

juin 2017, vous avez écrit ceci: «Si l’application de la charia par les

armes ne peut qu’être anti-démocratique, il est que l’opposition

systématique à la charia par les armes est aussi anti-

démocratique…» «Nous ne devons pas nous priver d’envisager ou

de penser à des solutions conformes à nos moyens… Nous ne

pouvons pas continuer à compter nos morts chaque jour que Dieu

fait, et ce dans l’ignorance du lendemain…»

«Nous sommes des Maliens, et l’effort de trouver le moyen pour se

parler, s’écouter et se comprendre est plus que jamais nécessaire, voire

indispensable.» «La France ne peut continuer à soutenir une politique

dont elle n’a pas les moyens, et souhaitons que l’existence des forces

africaines soit une réalité, même si nous n’avons souvenir d’aucun

exemple d’une réussite de collaboration africaine.»

Question: Mon Général, compte-tenu de la situation actuelle que

nous vivons, je voudrais savoir comment vous l’analyser et si vous

pensez toujours la même chose qu’en 2017 ?

Le Général Yahya Sangaré: Permettez-moi d’avouer que j’aurais

souhaité m’être trompé pour le bonheur du peuple malien, mais hélas !

La situation d’aujourd’hui est grave et n’est ignorée de personne. Dans

un traumatisme collectif, nous sommes réduits à des accusations et

déductions qui n’apportent aucune solution aux problèmes posés. Nous

substituons aujourd’hui la conséquence à la cause, tout en nous

éloignant d’une probable solution. Pour ce qui est du rapport France-

Afrique, je ne me permettrais pas d’affirmer ce que je ne peux prouver !

Mais certains faits réels me permettent de me faire une idée et une

opinion sur tout ce qui s’est passé.



Quand j’étais étudiant en France, j’ai vu sur le plateau de TF1 un

chameau avec des commentaires sur des hommes bleus, et ce avec

Danielle, épouse de François Mitterrand. Bien après, j’ai su qu’un

corridor a été ouvert pour Iyad Ag Ghaly après l’attaque dite «djihadiste»

de Konna. A l’issue de cette attaque, l’armée malienne fut interdite

d’entrer à Kidal. La France relèvera son ambassadeur au Mali, le jugeant

incapable de défendre les intérêts de la France pour avoir critiqué le

mariage entre le MNLA et la France. Les équipements fournis au

Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) par la France ont

été mis en sécurité en Mauritanie pendant cette période de Konna.

Si aucune réponse n’a été donnée aux décideurs maliens par rapport à

toutes ces questions qu’ils étaient en droit de se poser, force est de



constater la constance dans la politique française ! Des prélèvements

sur les scènes de crime nous auraient permis de connaitre l’origine des

munitions et la provenance des armes. La présence d’officiers maliens

au sein des forces étrangères et au niveau du commandement

opérationnel aurait évité certains doutes, si vraiment cela constituait un

souci. Mais, malheureusement, nous n’analysons rien des scènes

d’attaque, nous ne sommes pas présents à aucun niveau de

commandement opérationnel… Pourquoi alors ?



Nos enfants meurent tous les jours, et sont accusés les djihadistes ! Au

Mali, nous avons une chance énorme, celle de pouvoir échanger avec

Amadou Kouffa et Iyad Ag Ghaly ! Nous ne devons pas attendre que les

maîtres penseurs finissent par nous demander de négocier quand nous

serons abandonnés à notre sort… Ces deux adeptes de la charia ont été

pourtant très clairs avec le Mali: «Nous ne voulons pas la division du

Mali, nous voulons l’application de la charia…» Amadou Kouffa a déclaré

souhaiter le départ des forces étrangères afin qu’entre nous, nous

puissions échanger.



Nos soldats et les forces étrangères les combattent. Vous comprendrez

qu’il leur faut se défendre pour défendre leur objectif identifié, même si

nous ne le comprenons pas exactement. Avec les forces étrangères, nos

soldats sont tués par dizaines et la situation s’empire de plus en plus…

Ce, au point que nous concluons qu’elles ne sont d’aucune protection,

voire d’aucune utilité ! Alors, pourquoi attendre d’elles une solution qui,

visiblement, ne sera jamais ? Certain est que quand la France fera

échec dans sa politique, elle sauvera ses meubles et nous abandonnera

à notre sort dans une plus dramatique situation !

Nos ancêtres ont toujours privilégié le dialogue, lequel permet d’éviter le

constat d’une incapacité totale. C’est l’unique signe de la sagesse et de

la grandeur d’un peuple à travers ses dirigeants. Il nous faut éviter de

considérer les conséquences d’une opposition systématique à la charia

telles les causes de la situation actuelles. Est-ce que dans ce combat les

acteurs ont les mêmes objectifs ? Sur quelle victoire pouvons-nous

compter ?



Nous ne pouvons attendre davantage ! L’unique solution est la sincère

négociation ou le vrai dialogue entre enfants du même pays, sans

oublier que cela ne convient pas à tout le monde. Et quand la

négociation permettra de faire taire les armes et qu’aucune attaque ne

puisse être attribuée aux djihadistes, nos soldats ne pourront plus être

tués à visage masqué !

Mieux, nous saurons si les attaques ou les présences sont pour le

Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) ou contre les

djihadistes et l’intégrité du territoire malien ! Nous pourrons être certains

que les séparatistes ne vaudront que si la situation reste trouble !



Une Correspondance particulière