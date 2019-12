Rentrée politique de l’ADP-Maliba en commune 4 : Rafler plus d’élu communal en 2020 - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Rentrée politique de l’ADP-Maliba en commune 4 : Rafler plus d’élu communal en 2020 Publié le mercredi 18 decembre 2019 | Le Soft

© aBamako.com par AS

Lancement de la Campagne du candidat Aliou DIALLO

Le candidat Aliou Boubacar DIALLO à procédé le samedi 7 Juillet 2018 au Lancement de sa Campagne pour l`élection présidentielle du 29 Juillet 2018. Tweet

Samedi dernier, le parti de la balance a effectué sa rentrée politique. Le Comité Exécutif conduit par le président Youba Bah est rassuré de plan mis en place pour rafler plus d’élu communal en 2020.









Tout d’abord, ce furent les bureaux des femmes et des jeunes qui ont été présentés aux visiteurs du jour. Il faut noter qu’il s’agit de la section du Secrétaire Général du parti Me Abdoulaye Sidibé. Mandataire de la section 4 ADP, il a suivi avec attention le camarade Ousmane Sissoko présenter le bureau des lieux.



Le discours de la secrétaire politique du comité jeunes de Hamdallaye a marqué l’audience. Avec de l’audace, Kadidia Traoré a réaffirmé l’engagement de son équipe auprès de Youba Bah. Son souci demeure le nombre d’élus à rafler en 2020 plutôt que multiplier les annonces par les réseaux sociaux.



Un plan est prévu, selon celle qui s’appelle Madia, pour agrandir les rangs de sa section. Autrement dit identifier le militant potentiel pour le démarcher voire le débaucher. Vu la particularité de la commune 4 où réside le Chef de l’Etat et une forte influence du parti d’un ancien PM, on en saura plus en 2020.



D. Keita



Le Soft