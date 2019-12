Nomination à titre exceptionnel dans les FAMa : De la rébellion aux grades d’officiers - abamako.com

Nomination à titre exceptionnel dans les FAMa : De la rébellion aux grades d'officiers
Publié le mercredi 18 decembre 2019

Hier, en guerre contre la République, les mouvements armés du Nord sont désormais dans la dynamique de la paix. Le processus d’intégration avec promotion de grades prend corps à travers un décret signé par le Président de la République Ibrahim Boubacar Keita, le 12 décembre dernier.









Un décret signé le 12 décembre nomme à titre exceptionnel aux gades d’officiers dans les rangs de l’armée de terre, de la garde nationale et à la direction du génie militaire des militaires issus de la coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), à compter du 1er janvier 2019. Est-ce le mobile ? Déclarées non participante au dialogue national inclusif, la coordination des mouvements de l’Azawad était au-devant de la cérémonie d’ouverture au palais de la culture Amadou Hampaté Ba et poursuit les travaux au CICB.



La forte mobilisation des responsables politiques de la CMA aux travaux du Dialogue national inclusif n’est pas anodine, de même, de voir un Moussa Ag Attaher s’exprimer en ‘’bambara’’ dans son groupe de travail. Toute chose qui pourrait expliquer le déclic donné par le chef de l’Etat Ibrahim Boubacar Keita en signant le décret de nomination à titre exceptionnel aux grades d’officiers des hommes armés de la CMA au nombre de 86 éléments.



Le décret précise en son article 1 que ces officiers stagiaires sont nommés à titre exceptionnel aux différents grades d’officiers, à compter du 1er janvier 2019. Et l’article 2 d’ajouter qu’ils bénéficieront, à ce titre, les avantages prévus par la règlementation en vigueur.



Habi Sankoré



