Moussa Ag Assarid, représentant de la CMA en Europe averti " S'il y a relecture de l'accord, même ce qui a été concédé par nous ne le sera plus" Publié le mercredi 18 decembre 2019

© Autre presse par DR

Moussa Ag Assarid, porte-parole du MNLA

Dans un entretien qu’il nous a accordé en marge du Dialogue National Inclusif en cours depuis le 14 décembre dernier, le représentant de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) en Europe, chargé des questions de coopération et de développement, Moussa Ag Assarid nous livre ses analyses, notamment sur l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, dont la relecture s’impose aux yeux de nombreux Maliens et observateurs étrangers.









Cela, à cause de l’inapplicabilité constatée de certaines de ses dispositions. Pour sa part, il préconise le fédéralisme tout en se demandant si cette solution reste encore d’actualité. Un clair avertissement pour Bamako.





Source : l’Indépendant