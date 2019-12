Les débats hier sur la thématique gouvernance Les participants préconisent «la dépolitisation de l’administration publique» - abamako.com

Les débats hier sur la thématique gouvernance Les participants préconisent «la dépolitisation de l'administration publique» Publié le mercredi 18 decembre 2019

© aBamako.com par AS

Ouverture du Dialogue National Inclusif

Le Palais de la culture a abrité le samedi 14 Décembre 2019, l`ouverture du Dialogue National Inclusif sous haute présence du Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA.

La Gouvernance de notre pays reste marquée par la persistance et même l’aggravation des phénomènes de corruption, de complaisance, de prédation, de népotisme et d’impunité qui limitent la portée des efforts de développement, détériorent la qualité des services publics de base et expliquent, dans une large mesure, leur inexistence. Ils fondent aussi largement la méfiance et la défiance entre gouvernants et gouvernés.







