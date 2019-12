Football: La FEMAFOOT menace le Djoliba AC d’une lourde Sanction - abamako.com

Football: La FEMAFOOT menace le Djoliba AC d'une lourde Sanction Publié le mercredi 18 decembre 2019

Le Djoliba AC risque une lourde sanction suites aux graves incidents de ses supporters lors de la 8e journée du championnat contre le LCBA. La FEMAFOOT avise le club dans un communiqué divulguer ce mardi 17 décembre.



Coup dur pour le Djoliba AC. Les supporters du club de Hérémakono mettent leur équipe dans l’embarras après les « graves incidents » qu’ils ont causés le 24 novembre dernier lors de la 8e journée de ligue 1.



En effet, les faits évoqués dans ce communiqué révèlent que les incidents qu’ont causés les fans du Djoliba AC « dans la zone des vestiaires » étaient si grave que « des renforts de la police et de la garde nationale » ont dû intervenir.



Après avoir déclaré illogique cette réaction de supporters vu que le Djoliba s’était imposé, l’instance du football national a jugé nécessaire de punir ce « manquement à l’esprit du fair-play ».



Ainsi, en démontrant sa responsabilité de « protéger le jeu et les acteurs », la FEMAFOOT appel le club « à discipliner leur supporters et sympathisants » sous peine de « lourdes sanctions »en cas de récidive.



Alassane Sangho/Malivox