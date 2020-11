Eliminatoire de la CAN 2022: Les aigles du Mali assurent l’essentiel face à la Namibie - abamako.com

Eliminatoire de la CAN 2022: Les aigles du Mali assurent l'essentiel face à la Namibie
Publié le samedi 14 novembre 2020

© aBamako.com par FS

Eliminatoire de la CAN 2021: Mali-Guinée 2-2

Pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021, les aigles du Mali ont été tenus en échec par le Syli National de la Guinée 2-2, le 14 Novembre 2029 au stade du 26 Mars. Tweet

Pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2022) que le Cameroun doit abriter, les aigles du Mali ont battu la Namibie par 1-0 ce vendredi 13 Novembre 2020 au stade du 26 Mars de Bamako. L’unique but de la partie a été l’œuvre de El Bilal Touré à la 33è minute sur pénalty. Les aigles du Mali ont bien mouillé le maillot mais ils ont toujours été contrés par les vaillants défenseurs de l’équipe namibienne. Au delà de la résistance de la défense namibienne, il y a beaucoup de déchets dans le jeu des aigles. Les aigles ont pu malgré tout assurer l’essentiel en remportant le match par 1-0.



A la suite de cette phase aller des éliminatoires de la can 2022, la Guinée et le Mali occupent la tête du groupe avec 7 points chacun. La Namibie est troisième avec 3 points et le Tchad est dernier du groupe avec 0 point.



Les phases retours des éliminatoires de la CAN 2022 débutent la semaine prochaine et les aigles du Mali doivent faire le déplacement à Windhoek dans la capitale namibienne pour affronter la Namibie 17 Novembre 2020, cette fois-ci pour la compte de la quatrième. D’ici là le sélectionneur national Mohamed Magassouba doit tire la leçon de du match de ce vendredi pour bien préparer le match Namibie-Mali pour le compte de la 4è journées des éliminatoires de la CAN 2022.



Fsanogo/abamako.com