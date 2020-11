Hommage à ATT : Modibo Sidibé, ancien premier ministre et président des Fare : “ATT a laissé l’image d’un démocrate, d’un homme de dialogue et de paix…” - abamako.com

Hommage à ATT : Modibo Sidibé, ancien premier ministre et président des Fare : "ATT a laissé l'image d'un démocrate, d'un homme de dialogue et de paix…" Publié le samedi 14 novembre 2020

Je voudrais adresser à son épouse, ma sœur Lobbo, à ses enfants et à ses petits-enfants, le témoignage de mon affection et de ma profonde tristesse.

Le Mali perd un de ses plus valeureux fils, un vrai humaniste qui aimait sincèrement le Mali et les Maliens.



Affectueusement appelé ATT, sa contribution au combat pour la démocratie, la liberté et l’Etat de droit a lié son destin et celui du Mali une journée de mars 1991. Il entra alors dans notre conscience collective pour ne plus en sortir.



Sa connaissance intime de nos terroirs, de notre territoire et de notre histoire explique sa capacité constante à incarner le Mali.



Je retiens sa grande humilité, son patriotisme, son sens aigu de la demande sociale et les réponses qu’il a su apporter, entre autres, aux questions sanitaires, éducatives, économiques et infrastructurelles de notre pays.



Au plan international, il a laissé l’image d’un démocrate, d’un homme de dialogue et de paix qui a su mettre sa grande expérience au service de notre continent.



A titre personnel, je perds un grand frère, un chef, mais surtout un compagnon avec qui j’ai nourri une amitié précieuse et sincère forgée dans les combats pour la démocratie, pour le développement et les défis relevés au service de notre pays.



Merci Monsieur le Président, pour la confiance, l’estime et l’attention portées au collaborateur et au jeune frère. Merci pour ces grands moments. Comme tant d’autres de vos collaborateurs, je suis fier d’avoir servi à vos côtés.



Reposez en paix dans la grâce d’Allah !”







MANGAL Traoré ancien Secrétaire PARTICULIER Du Président ATT DURANT 10 ANS :



“Les amis d’ATT venaient du peuple, des tailleurs, des maçons…avec lesquels il est resté en contact durant toute sa vie”



Paix-sécurité, développement, cohésion sociale

Mangal Traoré

Ce que je retiens d’ATT, c’est son extrême simplicité, son humilité, son accessibilité, son sens élevé de l’Etat. Ce sont des qualités qui inspirent et qui doivent inspirer tout un chacun. Chaque homme a ses qualités et peut avoir aussi ses insuffisances, mais en gros, si on doit peser sur une balance ce que je retiens, ce sont surtout les qualités que je viens d’énumérer. A ceux-ci, il faut ajouter son sens d’écoute. ATT était à l’aise aussi bien avec les grands qu’avec les personnes les plus humbles, le connaissant très bien. C’était un grand frère du quartier sous les pieds desquels nous avons grandi à Mopti. Il faut ajouter que ces amis venaient du peuple, des tailleurs, des ouvriers, des maçons avec lesquels il est resté en contact durant toute sa vie. Etant chef d’Etat, il les faisait venir de Mopti à Bamako pour échanger avec eux de voir dans quelle mesure il pouvait soulager leurs difficultés. Tout en m’inclinant sur sa mémoire et prié le Bon Dieu pour qu’il l’accueille dans son paradis, je dirai qu’il est important de préserver les valeurs qu’il a su cultiver durant son existence, des valeurs qui ont su souder le pays, bâtir un consensus. En tout cas, c’est avec ça que le Mali a su réaliser des avancées durant son mandat, à travers tous les chantiers qu’il a pu ouvrir et je crois que ce sont des valeurs qu’il faut continuer à cultiver pour qu’on puisse avancer “.







Choguel Kokalla Maïga, ancien ministre :



“ATT a laissé l’image d’un bâtisseur”



Le Mali a perdu un grand fils. Il faut rappeler que le président Amadou Toumani Touré a beaucoup fait pour le Mali. Comme tous les humains, il a dû commettre des erreurs, même des fautes, mais lorsque nous analysons de façon objective son bilan, il faut retenir incontestablement qu’il a fait tout ce qu’il pouvait pour réconcilier les Maliens entre eux en donnant ainsi un contenu à la réconciliation nationale. Il a pu réconcilier les descendants des héritiers du Psp et du Rda.



Il a pu réconcilier les responsables de la première, deuxième et troisième République. Il a réconcilié les Maliens même dans la gestion de l’Etat. Il faut rappeler que sous Amadou Toumani Touré l’ensemble des sensibilités politiques ont été invitées à apporter leur pierre à la construction de l’édifice national. Cela lui a permis d’avoir huit à neuf ans de paix sociale et de calme pour s’atteler aux grandes actions de développement. Ce qui lui a permis de montrer effectivement ses talents de bâtisseur.



Combien de milliers de kilomètres de routes, combien d’hôpitaux, d’écoles, de centres de santé, de ponts, de maisons de jeunes et femmes, de lieux de sport et de loisir ont été construits sous le président ATT !



Je crois qu’objectivement nous pouvons dire qu’il a laissé l’image d’un bâtisseur. Vous vous souviendrez que le monde paysan a eu droit à la subvention des engrais, le remise en chantier de la Cmdt, l’ensemble de ces actions nous les mettons incontestablement au crédit du président ATT.



C’est pour cela que je pense qu’aujourd’hui, à l’heure où il nous quitte, nous devons retenir tout ce qu’il a fait de positif et nous appuyer sur cela pour reconstruire le Mali. Pour les erreurs et les fautes qu’il a pu commettre, je pense qu’il faut juste en tirer les leçons pour avancer. J’adresse toutes mes condoléances à sa veuve, à ses enfants, à ses petits-enfants, à l’ensemble de ses proches et ses sympathisants parmi lesquels, personnellement, je me compte.







Suite au décès d’ATT :



Message de condoléances et de compassion du Roi Mohammed VI au Président Bah N’Daw





SE Roi Mohamed VI

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de Transition de la République du Mali, Bah N’Daw, suite au décès de l’ancien président de la République du Mali, Amadou Toumani Touré.



Dans ce message, SM le Roi Mohammed VI affirme avoir appris avec émotion la nouvelle du décès de l’ancien président de la République du Mali, Amadou Toumani Touré.



En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime au président Bah N’Daw, aux membres de la famille du défunt et au peuple malien frère, ses sincères condoléances et sa profonde compassion.



Le Roi rend également un hommage particulier au défunt et à son action soutenue au service des intérêts et du progrès du Mali frère.