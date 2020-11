Commissariat du 1er arrondissement de Sikasso : Un individu suspect arrêté et neuf motos saisies à son domicile - abamako.com

Commissariat du 1er arrondissement de Sikasso : Un individu suspect arrêté et neuf motos saisies à son domicile Publié le samedi 14 novembre 2020

Dans le cadre de sa mission de sécurisation des personnes et leurs biens, le commissariat du 1er arrondissement de Sikasso, dirigé par le commissaire principal de police Koniba Tiéla, a initié une vaste opération de police dans la nuit du 28 octobre dernier au cours de laquelle un individu suspect a été interpellé et neufs motos saisies.

De nos indiscrétions, il ressort que l’opération policière fait suite à une dénonciation d’un informateur anonyme qui affirmait avoir aperçu sa moto dans la circulation avec un inconnu. Aussitôt, le commissaire Tiéla a instruit les éléments de la Brigade de recherches, conduite par le capitaine Amadou Diabaté, de se rendre au lieu indiqué aux fins de constater et interpeller l’individu en question.



Sur place, les limiers ont interpellé un suspect qui a été conduit au commissariat. A l’interrogatoire, ce dernier a déclaré répondre aux initiales M. B. et, sans détour, il a reconnu les faits à lui reprochés. Une perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir huit autres motos neuves, des rétroviseurs, une machette, une scie, deux lames de scie, un cadenas coupé, une souche de factures d’achat, un cachet, un encreur. A l’issue de l’enquête préliminaire, il a été mis à la disposition de la justice aux fins de droit.



Cependant, les autorités policières de Sikasso ont saisi l’occasion pour saluer et encourager la population pour sa franche collaboration avec sa police, dans sa mission régalienne de sécurisation des personnes et leurs biens. Boubacar Païtao