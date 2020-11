L’avion de commandement envoyé en Turquie pour rapatrier la dépouille de l’ancien président : Le dernier voyage présidentiel du Général ATT - abamako.com

News Société Article Société L’avion de commandement envoyé en Turquie pour rapatrier la dépouille de l’ancien président : Le dernier voyage présidentiel du Général ATT Publié le samedi 14 novembre 2020 | Aujourd`hui

Ex président du Mali, Amadou Toumani Touré

Après l’hommage qu’il a rendu à l’Ancien président de la République décédé en Turquie tôt le mardi dernier, en annonçant ce triste événement à la Nation malienne avec toute la forme et la solennité requises, le Président de Transition, Bah N’Daw, a pris l’initiative d’affréter son avion de commandement, l’aéronef présidentiel, pour aller à Istanbul, la capitale de la Turquie, afin de rapatrier à Bamako le corps du président ATT.

C’est ainsi qu’une dizaine de généraux de l’Armée malienne, des autorités administratives et coutumières de haut rang accompagnent les membres de la famille du défunt dans l’avion présidentiel, à bord duquel le Président Amadou Toumani, affectueusement appelé le Général ATT, effectuera son dernier voyage de chef d’Etat.



Pendant ce temps, des instructions fermes sont données aux organisateurs des obsèques nationales pour que le dernier hommage que la Nation rendra à ATT à Bamako, le mardi 17 novembre 2020, soient mémorables pour manifester ainsi la profonde gratitude du Peuple malien envers ATT.



Mais hélas ! Il faudra bien se résoudre à croire que le Général ATT est arraché à notre affection, en ce moment critique de la vie nationale malienne où on a tant besoin de recourir à sa sagesse. Son décès ne cesse de faire pleurer les cœurs, au-delà des frontières du Mali.



Le Général Touré a passé toute sa vie au service de la Nation. Il fut un homme de paix, de pardon et de dialogue pour le Mali, l’Afrique et le monde.



Qu’Allah le Tout-Bon et Tout-Puissant l’accueille au Paradis en le couvrant de sa Grâce et sa Miséricorde infinies !



A.B.N.