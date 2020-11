6ème édition du grand prix de cyclisme Sotelma-Malitel : Bréhima Diarra surclasse ses adversaires - abamako.com

6ème édition du grand prix de cyclisme Sotelma-Malitel : Bréhima Diarra surclasse ses adversaires Publié le samedi 14 novembre 2020

La Fédération malienne de cyclisme a organisé, le samedi 07 novembre dernier, sur le boulevard de l’indépendance, la 6ème édition du Grand prix Sotelma-Malitel. A l’issue d’une longue course de 72 Km 700, Bréhima Diarra est montée sur la plus haute marche du podium avec un chrono de 2 heures 50 minutes.



La course était présidée par Mossa AG Attaher, ministre de la Jeunesse et des Sports, en présence de Pr Dioncounda Traoré, ancien président de Transition ; Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) Pr Tiémoko Sangaré, président de l’Adéma-Pasj ; Amadou Togola, président de la Fédération malienne de cyclisme ; Tidiane Kane, représentant le Dg de la Sotelma-Malitel, ainsi que plusieurs amoureux du cyclisme.





Cette sixième édition a regroupé plus d’une cinquantaine de cyclistes venant de différentes ligues. Ils se sont affrontés sur une distance de 72 Km 700, soit le trajet suivant : Bourse du travail-Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm)-Centre international de conférence de Bamako (Cicb)-Pont Fahd-Hôtel Olympe-Monument Sigui-Febak-Roind point Aéroport-Retour sur le Boulevard et 10 tours du Boulevard avant de faire un tour de Koulouba-Boulevard.



Après le départ à la Bourse du travail, les cyclistes ont pris la piste avec beaucoup de détermination. A seulement 10 Km du trajet, des cyclistes se sont détachés pour mieux se positionner avant l’arrivée.



Finalement, au terme d’une course acharnée, Bréhima Diarra est arrivé en première position avec un chrono de 2 heures 50 minutes, suivi de Sidiki Diarra et la troisième place est revenue à Yaya Diallo dit Bo, champion du Mali en titre. Les troisième et quatrième places sont respectivement acquises par Seydou Diré et Abdoulaye Sanogo. Pour les points chauds, le premier et le troisième ont été gagnés par Yaya Diallo. Quant au deuxième point chaud, il a été l’affaire de Moussa Togola.



Dans son intervention, le président de la Fédération malienne de cyclisme déclare être très heureux de la tenue de cette 6ème édition du Grand Prix de la Sotelma-Malitel.“Lors d’une édition passée, je soutenais, qu’honorer un engagement de taille était une lutte intrinsèque contre soi-même. Donc, il ne serait pas fortuit de reconnaître que la Sotelma-Malitel a réussi sa projection, c’est-à-dire son pari”, dit-il.



Il a également expliqué que les efforts de la Sotelma-Malitel à l’adresse de la Fédération malienne de cyclisme, donc du sport et de la jeunesse malienne en général, constituent un élan d’édification nationale que nul ne saurait ignorer. “Notre programme d’activités annuelles et les performances atteintes par nos cyclistes sont suffisamment révélateurs. Les Aigles cyclistes, nos espoirs, inspirent le respect sur le plan continental, voire international. Ces dernières heures nous venons de recevoir une invitation solennelle de participation au célèbre Tour international Chantal Biya du Cameroun”, a-t-il laissé entendre, avant de remercier l’ensemble des partenaires de la Fédération malienne de cyclisme. Mahamadou TRAORE Source : aujourd hui