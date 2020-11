Préavis de grève du comité syndical bureau Veritas-Mali : Neuf doléances sur la table des négociations - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Préavis de grève du comité syndical bureau Veritas-Mali : Neuf doléances sur la table des négociations Publié le samedi 14 novembre 2020 | Aujourd`hui

Tweet

Le Comité syndical du Bureau Veritas-Mali projette une grève pour la période allant du 23 au 25 novembre 2020 si leurs doléances ne sont pas prises en compte avant ce délai. L’objet de cette grève est la dégradation des conditions de travail et la préservation des droits professionnels des salariés.

Parmi les doléances, on peut retenir : l’entrave à la liberté syndicale ; l’entrave à la mise en place des délégués du personnel ; l’uniformisation des salaires (à travail égal, à salaire égal, à responsabilité égale, à prime égale). Pour les agents du Centre d’expertise technique (CET) qui est une entité du Bureau Veritas, il faut une augmentation et un rappel sur les salaires depuis le 1er janvier 2018 jusqu’à nos jours ; une augmentation de salaire de 20% accordés au secteur privé avec le protocole d’accord signé entre l’Etat, le Conseil national du patronat du Mali et l’Union nationale des travailleurs du Mali depuis le 15 octobre 2016 (avec rappel) ; une révocation du système de remboursement maladie Rezo afin de mettre en place une vraie assurance maladie avec évacuation sanitaire qui répond aux exigences du personnel.



Précisons que Veritas est une société spécialisée dans les essais, l’inspection et la certification fondée en 1828 en France et son bure au du Mali est créée en 2007. Ses activités couvrent les secteurs bâtiments et infrastructures, l’agroalimentaire. Implantée dans 140 pays, Veritas s’appuie sur un réseau de 1 500 agences et laboratoires et emploie 78 000 personnes.



Aux dires de Zackaria Touré, secrétaire général du Comité syndical du Bureau Veritas-Mali, au cas où ils n’auront pas satisfaction à l’issue de ces trois jours de grève, le Comité projettera une grève illimitée.



Marie DEMBELE