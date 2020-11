Mali : Le M5-RFP rejette la clé de répartition des sièges au CNT - abamako.com

Mali : Le M5-RFP rejette la clé de répartition des sièges au CNT Publié le dimanche 15 novembre 2020 | L'Essor

Le mouvement du 05 juin (M5-RFP) rejette le mode de désignation des membres du Conseil national de Transition (CNT), ainsi que la clé de répartition des sièges dudit organe dans le format proposé par les autorités de la Transition.



L’nformation a été donnée vendredi par les responsables du regroupement politique au cours d’un point de presse ténu au siège de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali(CSTM). Animé par le président du Comité stratégique du M5-RFP, Dr Choguel Kokala Maiga, la rencontre a enregistré la présence de plusieurs ténors de la contestation.



Dans son intervention, Choguel Kokala Maiga n’est pas passé par mille chemins pour clarifier la position de son mouvement sur les deux décrets partant sur le mode de désignation des membres du CNT et la clé de répartition des sièges de cet organe.



Dans une déclaration lue par Abdel Kader Maiga, le M5-RFP indique que les deux décrets sont purement et simplement inacceptables dans la forme que dans le fond. Selon le responsable du M5, il est inadmissible que le vice-président de la Transition, également président du CNSP dispose d’un pouvoir de sanctions pour choisir les bon et mauvais candidats en lieu et place des entités concernées.



En outre, le conférencier a estimé que le délai de 48 heures données aux candidats pour déposer leurs dossiers procede d’une méconnaissance totale des réalités du Mali.



En conséquence, le M5-RFP lance un appel à toutes forces patriotiques, politiques et sociales du pays pour se concerter, rentrer en résistance et faire face pour sauver la démocratie et la République.



Prenant la parole, Mme Sy Kadiatou Sow a rappelé que l’objectif ultime de leur mouvement n’était pas le seul départ du président Ibrahim Boubacar Keita et son régime, mais également le changement profond dans la gouvernance du pays.



A. TRAORÉ