Mali : Souleymane Keita, chef djihadiste du Sud et 14 autres condamnés à mort - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mali : Souleymane Keita, chef djihadiste du Sud et 14 autres condamnés à mort Publié le dimanche 15 novembre 2020 | L’Essor

© aBamako.com par AS

Ouverture de la 2è session de la cour d`assises 2019 de Bamako

La cour d`Appel de Bamako a abrité le 28 Octobre 2019, la cérémonie d`ouverture de la 2è session de la cour d`assises de Bamako au compte de l`année 2019. Tweet

Bamako, 14 Nov (AMAP) Souleymane Keita, chef djihadiste de la Katiba d’ « Ansar dine du Sud », et deux autres hommes, tous accusés de terrorisme, ont écopé, vendredi, de la peine de mort, devant la Cour d’assises de Bamako.

Une douzaine d’hommes a aussi été condamné à mort par contumace, puisque absents lors du procès. Ils sont accusés d’avoir prêché le djihad dans le Sud du Mali et à la frontière ivoirienne et burkinabè.



Devant les jurés, l’inculpé Souleymane Keita, a reconnu les faits et n’a exprimé aucun regret pour ses actes. « Je ne regrette rien parce que notre combat est contre la laïcité de l’Etat malien. Si j’en ai la possibilité, je recommencerai », a-t-il affirmé. Tout comme l’auteur des attentats de 2015 à Bamako Fawaz, Souleymane a soutenu mener le djihad et non le terrorisme. « Je ne suis pas terroriste, je mène le djihad à la frontière entre Mali, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, au nom d’Ansar Dine », s’est-il défendu.



Concernant ses liens avec ses complices à la barre, Souleymane a expliqué qu’il les avait approchés pour monter des « opérations d’envergure ». Boubacar Sawadogo, 51 ans, et Moussa Maïga, 33 ans, appartenaient à la ‘branche d’Ansar Dine’ « au Burkina Faso, leur pays d’origine », a-t-il dit.