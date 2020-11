Route de Ségou : Collision entre un mini bus et une voiture personnelle près de Bamako - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Faits Divers Article Faits Divers Route de Ségou : Collision entre un mini bus et une voiture personnelle près de Bamako Publié le dimanche 15 novembre 2020 | Malijet.com

© Autre presse par DR

Accident

Tweet

Hier samedi 14 novembre 2020 aux environs de 18H, un accident grave s’est produit sur la RN6. Un mini bus de transport commun et une voiture personnelle se sont heurtés dans la forêt classée Faya (RN6).



Selon la Protection civile, le bilan provisoire serait lourd : neuf personnes ont trouvé la mort et dix autres sont grièvement blessées. Les blessés ont été évacués et admis d’urgence à hôpital Gabriel Touré.