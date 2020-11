Mali : 4 frères morts lors d’un accident près de Bamako - abamako.com

Mali : 4 frères morts lors d'un accident près de Bamako Publié le dimanche 15 novembre 2020

Accident de circulation

Et survint le jour fatidique. Lors de l’accident survenu samedi dernier à l’entrée de Bamako dans la forêt classée de la Faya, 4 enfants de la famille Sylla perdirent la vie.



Selon la Protection civile, le véhicule qui transportait les enfants du célèbre Basseydou Sylla a fait un accident avec un minibus faisant un total de 9 morts et 10 blessés.



Ce samedi, les enfants quittèrent Ségou dans la joie et la bonne humeur. Vers 18h30, alors que la nerveuse Rav4 fonçait à vive allure sur la route nationale, un mini bus la percuta et c’est le drame.



Les funérailles de la fratrie sont prévues ce dimanche chez leur père inconsolable, Basseydou Sylla, à Djelibougou.



A. CISSE