Histoire : …d’un enseignant - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Histoire : …d’un enseignant Publié le lundi 16 novembre 2020 | Le 26 Mars

Tweet

El Hadji S. Sidibé est un vieux et riche administrateur à la retraite, à Magnambougou.

Pour aider sa fille A.D. à mieux persévérer dans les études, il a recruté un enseignant diplômé chômeur. Celui-ci devrait dispenser des cours de biologie à A.D. en classe de terminale. Ce qui est compréhensif, quand on sait que le vieux avait des craintes concernant le niveau de sa fille, qui souhaite effectuer des études en médecine.



M. Diarra l’enseignant a promis au vieil homme, non seulement de dispenser en intégralité tout un programme de biologie à sa fille, mais aussi, de lui dispenser gratuitement des cours sur la sexualité. Car dit-il, il y a nombre de fléaux dont sont victimes les jeunes filles par ignorance.



Ainsi, depuis deux mois, notre enseignant dispensait ses cours dans la famille de M. Sidibé où il a très vite gagné l’estime de tous, non seulement pour sa ponctualité, mais aussi, parce que la jeune A.D a pris goût aux études.



Ce que la famille n’avait cependant pas remarqué, c’est que, la jeune fille s’habillait depuis un certain temps, en tenue de sortie et marquait une réelle impatience dans l’attente de son professeur de biologie.



Les choses seront tout de même bien claires.



En effet, le 9 Novembre dernier, vers 22 heures, alors que les membres de la famille regardaient la télévision, le vieil administrateur décida d’assister à la leçon de biologie que l’enseignant Diarra était supposé-être en train de dispenser à sa fille. Il ouvrit alors calmement la chambre de cette dernière.



Stupéfaction ! L’élève et son enseignant étaient là, tous, presque dénudés.



M. Sidibé se saisit alors, d’une chaise qu’il écrasa sur le crâne de l’enseignant qui tentait de lui expliquer qu’il n’avait ‘’rien fait d’autre’’.



Qu’importe !



L’enseignant indélicat a été sérieusement tabassé par les membres de la famille qui l’ont ensuite ‘’jeté’’ dans la rue.



Le vieux Sidibé avait bien accepté que sa fille prenne des cours théoriques de sexualité, m ais, de là à aller là-bas ? Hors de question !



C’est vrai que la biologie peut mener loin. … très loin.







Boubacar Sankaré