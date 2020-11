CAN 2021: le Sénégal, première équipe qualifiée en phase finale - abamako.com

© Autre presse par DR

L`international Sénégalais Sadio Mané

L`international Sénégalais Sadio Mané ouvre le score lors du match Sénégal-Tunisie 2-0 Tweet

Le Sénégal est la première équipe qualifiée pour la phase finale de la prochaine Coupe d’Afrique des nations qui aura lieu début 2022 au Cameroun. Avec 12 points, les Sénégalais sont en effet certains de finir à l’une des deux premières places du groupe I, en éliminatoires de cette « CAN 2021 ». Ils ont décroché le point qui leur manquait en gagnant 1-0 ce 15 novembre 2020.



Car, avec 12 points au compteur, les Sénégalais sont certains de finir à l’une des deux premières places du groupe I, en qualifications. Un match nul, ce 15 novembre 2020 à Bissau, suffisait même à valider leur ticket.



Beaucoup de ratés



À cause de la pelouse médiocre et de la forte chaleur, les Lions ne sont pas vraiment parvenus à développer leur jeu. À la 16e minute, un manque de communication entre les attaquants Boulaye Dia et Sadio Mané empêchent ce dernier de cadrer sa frappe (16e).



À la 75e minute, c’est encore Mané qui force le gardien adverse Jonas Mendes à repousser le ballon vers Dia, dont le coup de tête n’est pas assez appuyé. Dans la foulée, c’est l’ailier Ismaila Sarr qui rate une reprise du plat du pied à bout portant (76e)



Sadio Mané trouve la faille