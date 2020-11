Des diplomates réclament une plus grande présence du Canada au Mali - abamako.com

Des diplomates réclament une plus grande présence du Canada au Mali

(Ottawa) Le Canada est prié d’accroître sa présence au Mali en procurant une aide militaire pour combattre les rebelles islamistes et en menant des efforts diplomatiques pour rétablir la paix et la réconciliation dans ce pays.

Ces demandes surviennent dans la foulée d’un coup d’État en août qui a porté les militaires au pouvoir. Pendant ce temps, les combats se poursuivent entre diverses factions armées, dont des groupes islamistes.



Il y a plus d’un an, le Canada avait mis fin à sa participation aux opérations de maintien de la paix au Mali. Il n’avait laissé qu’une poignée de militaires afin d’appuyer les efforts des Nations-Unies visant à rétablir la paix et la stabilité.

Des diplomates et un officier supérieur français figurent parmi ceux qui souhaitent une plus grande implication du Canada au Mali.



La France a envoyé des troupes en Afrique occidentale et dans la région subsaharienne afin d’y combattre les groupes djihadistes depuis une tentative de coup d’État en 2012.



Le Canada a apporté du soutien à l’intervention française, notamment en fournissant parfois du transport aérien pour transférer des troupes et de l’équipement dans la région.