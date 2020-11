La nation malienne rendra un dernier hommage à ATT ce mardi - abamako.com

Publié le lundi 16 novembre 2020

Ex président du Mali, Amadou Toumani Touré

Renversé le 22 mars par la junte militaire l`Ex président du Mali, Amadou Toumani Touré

La dépouille mortelle du Général Amadou Toumani Touré, ancien président de la République du Mali entre 2002 et 2012, est arrivée à Bamako en provenance d'Istanbul en Turquie le Samedi 14 Novembre. La nation malienne lui rendra un dernier hommage le Mardi 17 Novembre 2020 sur la place d'armes du Génie Militaire.



Mais d'ici, le grand Chancelier des Ordres Nationaux du Mali a informé que ce lundi 16 Novembre 2020, un cortège funèbre sera organisé à l'honneur de l'ancien président défunt, le Général d'Armé Amadou Toumani Touré. Ce cortège partira à 9h de l'Institut Marchoux, en passant par le monument de l'indépendance jusqu'au monument de l' Hippopotame pour revenir à la chapelle ardent du Génie Militaire par le même itinéraire.



Les populations et des personnalités désireuses de lui rendre hommage sont invitées à une veillée funèbre ce lundi 16 Novembre 2020 au Génie Militaire. En ces lieux, un livre d'Or de condoléances sera ouvert du Lundi 16 au Mardi 17 Novembre 2020 à 8H.



Les obsèques nationales de l'illustre disparu sont prévues à la place d'Armes du Génie Militaire le mardi 17 Novembre 2020 sous la présidence de SEM Bah N'DAW, président de la Transition, Chef de l'Etat.



Toujours en hommage du défunt Général ATT, un deuil national de trois jours est décrété sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce lundi, les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics durant toute la durée du deuil.



Fsanogo/abamako.com