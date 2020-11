Echec et mat de la tentative de déstabilisation de la ligue de football de Ségou : les fanfarons sportifs du football Ségovien et leurs lâches commanditaires, humiliés ! - abamako.com

Echec et mat de la tentative de déstabilisation de la ligue de football de Ségou : les fanfarons sportifs du football Ségovien et leurs lâches commanditaires, humiliés ! Publié le lundi 16 novembre 2020 | La Mutation

La conférence de presse du président de la ligue de Ségou

Comme prévisible, le plan satanique des fanfarons sportifs du football ségovien soutenus par des commanditaires véreux et sans scrupules depuis Bamako vient de prendre l’eau de tout part suite à leur tentative de déstabilisation du bureau de la ligue de football de Ségou dirigé par le puissant Mamadou Sow. Désormais ils réfléchiront mille et une fois avant de s’engager dans une guerre vouée d’avance à l’échec comme ce fut le cas en 2016.



En faisant appel à des présidents de clubs dont la plupart ne sont ni moins ni plus que des clochards, des farfelus voire des prostitués, les adversaires pardon les ennemis jurés de Mamadou Sow croyaient fermement à leur projet funeste. Mais hélas pour ces lâches et indignes et leurs commanditaires depuis Bamako ont lamentablement échoué face à la popularité dont jouit le président de la ligue depuis son arrivée à la présidence le 14 juin 2009. Et pourtant ils devraient tirer les leçons de 2016 lorsqu’un bureau parallèle fut mis en place à San par le comité exécutif d’alors dirigé par Boubacar Baba Diarra. Peut être qu’ils avaient oublié qu’il n’existe pas de médicament contre la malédiction. Du coup leur plan satanique se voit retourner contre eux si on réfère des décisions fortes et inébranlables prises par le bureau de la ligue le 2 novembre dernier à la faveur de la réunion du 1er Novembre. Ainsi il ressort que 14 clubs sont suspendus de leur droit de vote conformément aux dispositions de l(article 16.4 des statuts de la FEMAFOOT et 7 clubs sont radiés conformément aux dispositions des articles 15.3, 15.4, 15.5 et 15.6 des statuts de la FEMAFOOT. les clubs déclarés légitimes en droit et en obligation conformément aux dispositions des articles 13 et 14 des statuts de la ligue régionale de football de Ségou sont au nombre de 26. Autre décision importante, la ligue a décidé de désigner le Bronconi de Niono suite à l’annulation du championnat régional 2019-2020 conformément aux statuts. Autre décision importante prise par le bureau de la ligue, c’est la reprise de l’élection du bureau du district de Ségou suite à la pétition de la majorité des clubs légalement ayant droit de vote conformément aux statuts. Face au respect strict des textes et manquant d’arguments valables pour continuer à mentir sur le président Sow , ces détracteurs pardon ces lâches indignes tapis dans l’ombre un peu partout dans le pays, n’avaient d’autre choix que de fermer leur bec et de disparaitre complètement dans la nature comme s’ils étaient morts. Ont-ils finalement compris que le mandat de celui qu’ils haïssent tant ne tenait pas à eux ? Au lieu de combattre le président de la ligue de football de Ségou, les détracteurs doivent s’occuper d’abord de leurs casseroles financières devant le Pôle économique où leurs arrestations ne sont que des questions de temps. Du coup ils peuvent tous préservés leur argent et leur force pour mieux répondre aux questions des juges au lieu de les gaspiller dans un combat perdu d’avance face à un homme qui est toujours droit dans ses boites. Une chose est claire le natif de Tingangoni continuera à les hanter terriblement leurs esprits à moins qu’il ne décide de quitter volontairement la présidence de la ligue de football de Ségou



Saïd



Source : La Mutation