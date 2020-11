Axe Dioïla-Bamako : un policier prend sa bière dans le car - abamako.com

Axe Dioïla-Bamako : un policier prend sa bière dans le car Publié le lundi 16 novembre 2020 | L'Inter de Bamako

Monté à bord, en face du commissariat de police de Dioïla, un policier prend place dans le car de la compagnie Zana-Transport qui reliait, vendredi dernier, Dioïla-Bamako. À peine assis, notre héros du jour n’a pas tardé à se faire remarquer par ses plaisanteries à l’endroit du convoyeur qu’il appelle affectueusement l’homonyme de son père et un acte de générosité en direction de certains passagers à qui il a offert des masques. Côté revers de la médaille: le policier est un adepte de Bacchus.



Après le poste de sécurité à la sortie de Dioïla, il fait sortir sans gêne de son sac une bouteille de Flag. Malgré les protestations des passagers, le porteur d’uniforme saute le bouchon et commence à boire. Chaque gorgée est accompagnée de propos qui frôlent la morale. Et sous l’effet de l’alcool, il a montré d’autres qualités. Tantôt, il est animateur, tantôt prêcheur et géomancien. Il s’est aussi distingué par ses vulgarités et insultes. Il est temps si nous voulons le Mali Kura, d’extirper les brebis galeuses de notre corps social. Quelle honte pour la tenue !



Source : L’Inter de Bamako