Agriculture et élevage: L'UEMOA signe avec le Mali un contrat de bail avec l'ON et la rétrocession de l'abattoir de Sabalibougou Publié le lundi 16 novembre 2020 | Le 22 Septembre

Ce jeudi, 12 novembre 2020, s’est tenue la cérémonie de Signature du “bail emphytéotique entre l’Office du Niger et la commission de l’UEMOA pour les parcelles de Kandiourou et de Touraba” et de ”l’accord de rétrocession des travaux de réhabilitation et de renforcement de l’abattoir de Sabalibougou à l’état malien”.

C’était au ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche sous la présidence de Mahmoud Ould Mohamed, en présence de Abdallah Boureima, Président de la Commission de l’UEMOA, le Directeur général de l’Office du Niger, Abdel Kader Konaté et le Directeur général de l’AGETIER, Zana Coulibaly.



Après la signature des documents, le Président de la commission de l’UEMOA a rappelé que c’est par Décret N°07-141/P-RM, du 23 avril 2007 que l’État malien a autorisé l’attribution à la Commission de l’UEMOA, des parcelles de Kandiourou et Touraba totalisant 11 288 ha dans la zone de l’Office du Niger.



A la suite de ce décret, le processus d’aménagement et de mise en valeur des terres a été marqué par plusieurs signatures.



La Commission de l’UEMOA salue l’engagement de l’État malien dans la mise en œuvre de cet important projet qui a connu des difficultés depuis quelques années, en raison d’un différend entre le Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) et l’Entreprise chargée des travaux.



Ainsi, avec cette évolution, Abdallah Boureima, affirme que le projet régional de mise en valeur des terres de l’Office du Niger dans le cadre de l’UEMOA entre dans une nouvelle phase tout en restant fidèle à son objectif initial de contribution à la sécurité alimentaire et de renforcement de l’intégration régionale.



Quant au second volet de la dite cérémonie, la Convention relative aux travaux de réhabilitation et de renforcement de l’Abattoir de Sabalibougou à Bamako, il porte sur un montant global de trois cent millions (300 000 000) de FCFA et s’inscrit dans la dynamique de développement de la filière bétail-viande, l’une des cinq (5) filières agricoles prioritaires de l’UEMOA.



En décidant d’apporter cet appui, la Commission de l’UEMOA a voulu accompagner le Mali dans ses efforts pour un meilleur respect des règles d’hygiène et des normes sanitaires, contribuant ainsi à la protection de la santé publique et à l’augmentation de la valeur ajoutée des viandes commercialisées dans le pays.



Spécifiquement, il s’est agi dans le cadre de cette Convention de: la réhabilitation du bâtiment et du renforcement des équipements de saignée, d’abattage, d’habillage et de découpe de l’abattoir ; du renforcement de la chambre froide de l’Abattoir de Sabalibougou et l’installation de nouvelles chambres froides dans les marchés de Niamakoro et de Kalaban Coura ; l’achat d’un camion frigorifique ; la connexion au réseau d’eau potable ; la construction de bureaux, de vestiaires et de toilettes pour le service d’Inspection vétérinaire ; la construction de vestiaires et de toilettes pour le personnel d’abattage et enfin ; la construction d’un box d’inspection avec lave-mains à pédale, stérilisateurs, tables, chaises et armoire pour les inspecteurs vétérinaires.



Quant au ministre de l’Agriculture, il dira que l’UEMOA a spécifiquement décidé, avec l’accompagnement de l’État malien, d’investir en zone Office du Niger, en lançant un projet d’aménagements pour l’irrigation de 11 288 ha de terres en maîtrise totale de l’eau.



Il a remercié la Commission de l’UEMOA qui n’a ménagé aucun effort pour l’aboutissement de cet important projet qui s’inscrit parfaitement dans le processus d’intégration de notre espace tout en contribuant à la sécurité alimentaire des populations.



Bréhima DIALLO