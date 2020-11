Après leur victoire 1-0 face à la Namibie : Les Aigles affrontent demain les Namibiens à Windhoek - abamako.com

Après leur victoire 1-0 face à la Namibie : Les Aigles affrontent demain les Namibiens à Windhoek Publié le lundi 16 novembre 2020 | Arc en Ciel

Pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, Cameroun 2022, les Aigles du Mali ont dérochés 3 points en battant l’équipe nationale seniors de la Namibie. Les poulains de Mahamed Magassouba affrontent demain la meme équipe à Windhoek.





En match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Can Cameroun 2022, les Aigles du Mali ont joué contre la Namibie. Les nôtres ont gagné sur le score de 1-0, but de El Bilal Touré sur penalty à la 32è minutes.



La rencontre a été disputée vendredi 13 novembre 2020 au Stade du 26-Mars de Bamako. Le match s’est disputé à huis clos pour raison de Covid. Toutefois, des millions de maliens ont pu suivre la rencontre en directe sur la chaine de télévision nationale.



Avant le match retour prévu pour demain 17 novembre à Windhoek, capitale de la Namibie, les nôtres totalisent 7 Points. Dans la même poule, les Sily de Guinée, en match avancé le mercredi 11 novembre 2020, a gagné contre le Tchad (1-0). La Guinée Conakry effectuera le déplacement de N’Djamena.



Il y a une année, le Mali décrochait 3 points contre le Tchad, victoire 2-0 lors de la 2e journée et avait arraché un nul à Bamako (2-2) à l’occasion de la première journée contre la Guinée.



En attendant la 4e journée, les Sily sont premiers avec 7 points grâce un goal différentiel particulier. La Guinée fait match nul à Bamako.



Les matchs des éliminatoires ont été suspendus il y a une année à cause du Covid, ce qui a obligé la Caf a reporté la Can de 2021 à 2022.



Amadou Sidibé