Pays dogon : les villages de NOMBORI, Idjely et Yemere attaqués Publié le lundi 16 novembre 2020

Trois villages ont été attaqués, le samedi dernier, dans le cercle de Bandiagara au pays dogon. Il s’agit des villages NOMBORI, Idjely et Yemere. Selon des sources locales, le bilan fait état de 2 morts et 3 personnes disparues. Il est reparti comme suit : 1 mort à Idjely, 1 à Yemeré et 3 personnes prises en otage. En plus de ce bilan humain, plusieurs animaux ont été emportés. L’unité des FAMA déployée, selon le blogueur Abdoulaye Guindo, est arrivée après le départ des assaillants.