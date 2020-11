Arrivée de la dépouille du président ATT à Bamako : Moment d’intense émotion - abamako.com

Arrivée de la dépouille du président ATT à Bamako : Moment d'intense émotion Publié le lundi 16 novembre 2020 | L'Essor

Communiqué de presse sur l`organisation d`un cortège funèbre organisé ce lundi 16 novembre à l`honneur du défunt, le Général d`Armée Amadou Toumani TOURE

C’est avec beaucoup d’affliction que les Maliens ont appris mardi dernier, le décès à Istanbul en Turquie de l’ancien président de la République Amadou Toumani Touré à l’âge de 72 ans. Quatre jours plus tard, la dépouille mortelle d’ATT, comme on l’appelait, est arrivée aux environs de 4h 15mn à l’Aéroport international Président Modibo Kéita-Sénou.



C’est dans une atmosphère chargée d’émotion que le vice-président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, le Premier ministre, Moctar Ouane, plusieurs membres du gouvernement et les enfants de l’illustre disparu, ont accueilli l’ancienne Première dame, Mme Touré Lobbo Traoré, visiblement très affectée. Ils s’inclineront devant la dépouille du «Soldat de la démocratie» drapée aux couleurs nationales.



Après l’aéroport, le cortège funèbre s’est dirigé vers l’hôpital de dermatologie de Bamako (bâti sur les cendres de l’ancien Centre national d’appui à la lutte contre la maladie) sis à Djicoroni-Para où sera déposé le corps. Aujourd’hui, un cortège funèbre sera organisé à l’honneur de l’illustre disparu.



Il prendra le départ à 9h à l’ex-Institut Marchoux, passera par le monument de l’Indépendance et le monument de l’Hippopotame pour revenir à la chapelle ardente du Génie militaire par le même itinéraire. En outre, une veillée funèbre sera organisée jusqu’à demain 8h.



Les funérailles du général Amadou Toumani Touré sont prévues demain sur la place d’armes du Génie militaire à 10h. Un deuil national de trois jours, à compter d’aujourd’hui, est décrété sur toute l’étendue du territoire national. Les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics.



Massa SIDIBÉ