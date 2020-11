Crise sécuritaire : Bah N’Daw instamment appelé à supprimer l’inutile Cabinet de Dioncounda Traoré ! - abamako.com

Crise sécuritaire : Bah N'Daw instamment appelé à supprimer l'inutile Cabinet de Dioncounda Traoré ! Publié le lundi 16 novembre 2020 | Le Point

© aBamako.com par AS

Prestation de serment du président et du vice président de la transition

Bamako, le 25 septembre 2020

Nommé Haut Représentant du Président de la République au Centre du Mali, suite à un Décret spécial signé par IBK, depuis 2018, Pr Dioncounda Traoré continue de bénéficier d’un Budget annuel de plusieurs centaines de millions de nos francs pour une mission qui n’ait jusqu’ici pu enregistrer le moindre résultat escompté sur le terrain. Nommé pour rassembler des mécanismes de résolution de la crise du Centre, notamment, les conflits intercommunautaires et la menace extrémiste, l’ex-Président de la Transition, Dioncounda Traoré, non moins ex-Président de l’Assemblée Nationale, a plutôt, à travers la mise en place d’un Cabinet politique, réussi à rassemb ler les conditions d’une véritable sinécure dont il jouit désormais avec profusion. C’est pourquoi, récemment, Bah N’Daw n’a pas hésité à affecter les membres dudit Cabinet vers d’autres fonctions plus utiles. Finira-t-il, donc, par supprimer le Cabinet inopérant et budgétivore de Dioncounda et le pousser à la retraite ? En tout cas, ceci est le souhait de nombreux Maliens !



M.D