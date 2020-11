Le sélectionneur des aigles Mohamed Magassouba: » Nous dédions cette victoire à ATT « - abamako.com

Le sélectionneur des Aigles, Mohamed Magassouba, a souligné qu’il s’attendait à un match difficile. « Je l’avais dit depuis l’annonce de la liste que cette rencontre sera compliquée. Ils ont plus de vitalité que nous. Mais, on a pu les contenir ».



A l’entendre, le Mali pouvait gagner le match par trois buts d’écart. » On a eu des occasions sans pouvoir les concrétiser. Cela fait partie du football. Avec l’état de la pelouse, on n’a pas pu développer notre jeu qui est basé sur le sol. Il faut qu’on se donne les moyens de mettre des installations idoines à la disposition des jeunes, pour qu’ils puissent développer leur football. C’est une leçon importante à retenir de ce match « , a-t-il souligné. Et d’ajouter » Le match retour se jouera sur un gazon synthétique, nous savons déjà la mesure qu’il faut prendre pour contrer cette équipe namibienne à domicile. Ils seront surpris du jeu que nous allons produire chez-eux pour valider notre billet pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations « . Il a, en outre, révélé que les joueurs ont voulu cette victoire pour rendre hommage à l’ancien président, Amadou Toumani Touré. » Nous dédions cette victoire à l’ancien président, Amadou Toumani Touré, qui a beaucoup œuvré pour le développement du Sport au Mali « .



Abdoul DEMBELE



Source : l’Indépendant