Cortège funèbre: le dernier bain de foule du défunt président ATT à Bamako

Bamako, le 16 novembre 2020: La dépouille du président Amadou Toumani Touré (ATT) a sillonné les principales artères de Bamako dans un cortège funèbre organisé par le Gouvernement pour des hommages populaires à l`illustre disparu.

Du jamais vu dans l’histoire du Mali. Un moment d’intense émotion, de recueillement, de reconnaissance, de témoignages… le cortège funèbre du président ATT a drainé, ce lundi, une foule de citoyens attristés, composée d’hommes, de femmes, d’enfants, de toute confession religieuse, des handicapés…



En prélude aux obsèques nationales prévues mardi, la Grande Chancellerie des ordres nationaux du Mali a organisé un cortège à l’honneur du défunt, le Général d’Armée feu Amadou Toumani Touré, ancien président de la République.



A 08h47 mn, la dépouille du défunt fut extraite de la morgue de l’institut Marchoux. En marche funèbre, huit élèves officiers ont porté sur les épaules le corps couvert des couleurs nationales pour placer dans un véhicule léger de l’Armée en présence des proches, collaborateurs et admirateurs de l’homme.



De l’institut Marchoux à la chapelle du Génie militaire en passant par les monuments de l’Indépendance et de l’Hippopotame, des bamakois sont sortis massivement pour rendre un vibrant hommage à la dimension de l’homme. Au premier rang, on voyait les « petits d’ATT » à l’image de NouhounTogo, Amadou Koita, entre autres. Aussi, il y avait des généraux comme Sadio Gassama et son Premier ministre Modibo Sidibé.



Au niveau du camp Para, des enfants criaient « ATT…ATT…ATT ». Des femmes des bérets rouges ne pouvaient retenir leurs larmes. Elles n’étaient pas les seules : les riverains pleuraient et apportent de saisissants témoignages de reconnaissance à l’homme. Si certains parlent des œuvres sociales que le président ATT a réalisées lors de son passage au pouvoir, d’autres évoquent l’homme en disant que « le grand bâtisseur s’en est allé ».



La foule augmente en nombre au fur et à mesure qu’on avançe. Des travailleurs d’entreprises qui jalonnent le chemin sont aussi sortis pour rendre un dernier hommage au soldat de la démocratie. A l’image de ceux des banques, l’INPS et autres stations d’essence. Sur le Boulevard de l’Indépendance, les bamakois sont massivement sortis.



Des pancartes avec des messages de reconnaissance comme « Merci ATT », « Dors en paix le grand bâtisseur » accompagnent la marche funèbre.



Si le Premier ministre Modibo Sidibé s’est retenu de témoigner au motif que c’est un moment de recueillement, d’autres fidèles au défunt se sont prononcés. Pour Amadou Koita, l’ancien ministre et ancien dirigeant de la jeunesse du Mouvement citoyen, le peuple malien doit continuer à prier pour le repos éternel de l’âme du soldat de la démocratie. « ATT est parti mais il reste toujours à travers les œuvres qu’il a réalisées dans notre pays », a-t-il confié, ému.



Selon Nouhoun Togo, c’est un moment d’intense émotion. Quant à Alkaidi Touré, ancien dirigeant du CNJ-Mali (Conseil national des jeunes du Mali), on a perdu un grand homme. « Le choc est très grand. Si je continue mes larmes vont sortir », balbutie Alkaidi Touré.



Mme Sangaré Madina Guindo déclare être une sœur du défunt. « Je retiens de lui un homme qui aimait beaucoup son pays et qui s’est battu pour l’émergence du Mali », a-t-elle temoigné. Pour Issiaka Tamboura, c’est un honneur que le peuple malien a voulu accorder à l’ancien président de la République, l’homme du dialogue.



« La dernière fois que j’ai eu à communiquer avec ATT, il m’a dit ceci: tu sais Issiaka ce que je veux aujourd’hui ? Qu’on me dise qu’il n’y a plus d’âme qui tombe dans le nord et dans le centre. Je suis prêt à contribuer sur tous les plans », s’est-il remémoré.



Ceux qui n’ont pas participé à cette marche inédite, pourront, mardi, faire leur adieu à celui qui fut un acteur de premier plan de l’avènement de la démocratie dans notre pays.



O. Diakité