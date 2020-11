Côte d’Ivoire - coopération transfrontalière-Mali-Burkina Faso : Les populations de l’espace Sikasso-Korhogo-Bobo-dioulasso ( SKBo) aspirent à l’amélioration des conditions de vie - abamako.com

Côte d'Ivoire - coopération transfrontalière-Mali-Burkina Faso : Les populations de l'espace Sikasso-Korhogo-Bobo-dioulasso ( SKBo) aspirent à l'amélioration des conditions de vie Publié le mardi 17 novembre 2020

Côte d’Ivoire - coopération transfrontalière-Mali-Burkina Faso

Bamba Siama, président de l’union transfrontalière des collectivités territoriales (U.T.C.T.E SKBo), président de l’union transfrontalière des collectivités territoriales (U.T.C.T.E SKBo) et président du conseil régional de la bagoué au Nord ivoirien, approché, a déclaré « Je rassure les populations de l’espace SKBo des trois pays. Grâce aux partenaires régionaux et internationaux , ce sont 18 projets prioritaires qui ont été identifiés et pour lesquels les financements sont soit acquis, soit en cours de recherche. C’est vrai beaucoup reste donc à faire ». C’est pourquoi, nous restons convaincus que la zone économiques spéciale Sikasso-Korhogo-Bobo dioulasso ( ZES SKBo), si elle est formalisée, contribuera à faire de notre espace, un espace compétitif et attractif ».



Et d'ajouter que « d’’importantes actions ont été menées dans cet espace transfrontalier après quatre années d’exercices pour le bien-être des populations :Ce sont entre autres : la tenue d’un atelier à Sikasso (Mali) pour réfléchir sur la problématique de l’orpaillage clandestin dans l’espace SKBo ,la réalisation de 20 forages dans les zones frontalières Mali-Burkina Faso, réalisation d’une piste reliant les communes de Loulouni (Mali) et Ouélelli (Burkina Faso), financement par la Coopération Suisse et l’UEMOA des études la réalisation de la piste de 62 km reliant Tengrela,( Côte d’Ivoire) à la ville de Fakola (Mali), le financement dans le cadre de la lutte contre la COVID de 20 forages en cours de réalisation sur la bande frontalière Cote d’ivoire-Mali-Burkina Faso, financement de l’étude du pont sur le fleuve séparant Débétè (Côte d’Ivoire) Zéguéré (Mali)...a conclu le président de U.T.C.T.E ».



C'était relativement à l’atelier régional de Grand Bassam au sud de la Côte d’Ivoire qui a réuni les 12 et 13 Novembre 2020 les représentants de différentes administrations et institutions nationales, sous régionales et internationales de façon spécifique. Dont l'objectif était de partager les informations sur la coopération tripartie dans cette zone, d’examiner la stratégie de mise en place de la Zone Economique Spéciale SKBo et d’identifier les domaines d’intérêts.



Une initiative du ministère ivoirien de l’intégration et des ivoiriens de l’extérieurs. Les populations de l’espace Sikasso-Korhogo-Bobo dioulasso des villes frontières de Tengrela (Côte d’Ivoire), Niangoloko ( Burkina Faso) et Kolondièba (Mali) de l’espace dénommée " zone économique spéciale Sikasso-Korhogo-Bobo-Dioulasso" qui partagent en commun 820 kilomètres ,une superficie de 165000 kilomètres carrés pour 8millions d’habitants ont successivement les 10 , 11, et 12 novembres 2020



Aly OUATTARA



(Correspondant régional).