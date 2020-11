Lutte contre les feux de brousse dans la région de Kayes : Les populations et les collectivités sensibilisées par la Somagefort - abamako.com

News Société Article Société Lutte contre les feux de brousse dans la région de Kayes : Les populations et les collectivités sensibilisées par la Somagefort Publié le mardi 17 novembre 2020 | Le Débat

Durant une semaine, l’équipe de la Société malienne de gestion forestière (SOMAGEFORT) et les agents des eaux et forêts de Kayes ont sillonné les cercles de Bafoulabé, Kita, Keniéba et Kayes, pour expliquer les méfaits des feux de brousse dans le domaine forestier et les moyens de prévention.

La région de Kayes demeure la zone la plus touchée par les feux de brousse avec 3 059 507 hectares brûlés durant la saison 2019-2020. Face à ce fléau qui menace les massifs forestiers, la Société malienne de gestion forestière (SOMAGEFORT) et la direction régionale des eaux et forêts de Kayes ont organisé, du 5 au 11 novembre 2020, la 3e édition de la campagne d’information et de sensibilisation sur les méfaits des feux de brousse dans le domaine forestier national.



Le cercle de Bafoulabé a accueilli la première étape de cette campagne, le 5 novembre dernier, avec la présence du président de la Société malienne de gestion forestière, Ibrahima Sidi Yara dit Baya, et du commandant Sidi Koné, chargé des aménagements à la direction régionale des eaux et forêts de Kayes.



Par cette campagne, la Somagefort et ses partenaires (les services des eaux et forêts) veulent atténuer l’ampleur des feux de brousse à travers une lutte participative des acteurs locaux et régionaux contre les feux de brousse. Il s’agit aussi de former les brigades anti-feux, les coopératives des exploitants de bois, les associations de chasseurs et d’éleveurs, les orpailleurs, les syndicats de transporteurs sur les techniques de mise à feu précoce, de lutte contre les feux de brousse et d’ouverture des pare-feu.



Durant la formation, les agents des eaux et forêts ont largement expliqué aux participants la notion de feu, les risques des feux pour l’homme, la classification des feux, les modes de propagation des feux, la typologie des feux de brousse. Sans oublier les sources, causes, les conséquences des feux de brousse, les mesures de lutte, la réglementation des feux de brousse au Mali.



Les acteurs locaux ont été formés sur les techniques de mise à feu précoce, alors que les membres de la Commission de fixation du calendrier de mise à feu précoce, les chefs de village ont été informés et formés sur les critères de détermination de la période de mise à feu précoce et leur importance.



Les populations ont été informées des méfaits des feux de brousse, des avantages des feux précoces et les dégâts d’une mauvaise pratique des feux précoces.



Wassolo