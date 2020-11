VERITAS-MALI : Menace sur la liberté syndicale - abamako.com

VERITAS-MALI : Menace sur la liberté syndicale Publié le mardi 17 novembre 2020 | Le Débat

Dans un préavis de grève comportant huit (8) points de revendications, le comité syndical du Bureau Veritas-Mali dénonce une entrave à la liberté syndicale et annonce la mise en place des délégués du personnel. Faute de satisfaction, il menace d’observer une grève de 72 heures allant du 23 novembre 2020 au 25 novembre 2020.

Dans le préavis de grève dont nous avons eu copie, le comité syndical a formulé huit (8) revendications. Le comité syndical exige la fin des entraves à la liberté syndicale et à la mise en place des délégués du personnel. Le syndicat demande l’uniformisation des salaires (à travail égal, salaire égal ; à responsabilité égale, prime égale), conformément à l’article 95 du code du travail.



Il exige au bénéfice des agents CET une augmentation et un rappel sur salaire depuis le 1er janvier 2018 à nos jours ; l’augmentation de salaire de 20% accordés aux secteurs privés avec le protocole d’accord signé entre l’État, le CNPM et l’UNTM depuis le 15 octobre 2016 (avec rappel) ; la révocation du système de remboursement maladie REZO afin de mettre en place une vraie assurance maladie avec évacuation sanitaire ; la convocation sans délai de la mise en place des délégués du personnel suite à la pétition du personnel de BV-Mali ; la mise en place d’une grille d’aide financière en cas de décès.



Autres revendications, le comité syndical souhaite qu’une permission soit accordée aux agents de site, au besoin, pour une visite familiale qui ne vienne pas en déduction de leurs congés. Le comité syndical du Bureau Veritas Mali menace d’observer une grève de 72 heures, du 23 novembre 2020 au 25 novembre 2020 inclus, si ses doléances ne sont pas prises en compte. Ce mouvement peut être reconduit en fonction des circonstances.



Fatoumata Sanogo (stagiaire)