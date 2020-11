41è session du Comité de suivi de l’Accord : Insuffler un nouvel élan au processus de paix - abamako.com

41è session du Comité de suivi de l'Accord : Insuffler un nouvel élan au processus de paix Publié le mardi 17 novembre 2020 | L'Essor

Redynamiser le processus de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR), accélérer les réformes politiques et institutionnelles, soutenir les actions de développement et relancer le chantier de la réconciliation nationale : tels sont les axes prioritaires du gouvernement dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger dans cette période particulière de la Transition.





Ce rappel a été fait, hier au siège de la Minusma, par le Premier ministre, Moctar Ouane lors de la 41è session du Comité de suivi de l’Accord pour la paix et la réconciliation (CSA).



Dirigée par le président du CSA, par ailleurs ambassadeur de l’Algérie au Mali, Boualem Chébihi, cette rencontre a enregistré la présence des membres du gouvernement, des représentants des mouvements signataires de l’Accord et des membres du corps diplomatique présents dans notre pays. Cette session qui intervient après plusieurs mois de suspension due en grande partie au contexte sociopolitique de notre pays, a noté la présence des femmes issues des parties signataires de l’Accord.



D’après le Premier ministre, la mise en œuvre de l’Accord a enregistré quelques lenteurs et révélé l’insuffisance de dividendes concrets pour les populations, sur fond de dégradation de la situation sécuritaire. Pour Moctar Ouane, le moment est sans doute venu d’insuffler un nouvel élan au processus de paix. Depuis leur mise en place, a-t-il rappelé, les organes de la Transition ont, à plusieurs reprises, exprimé leur attachement indéfectible à ce processus. La mise en œuvre intelligente et diligente du document, a indiqué le chef du gouvernement, figure en bonne place dans la feuille de route de la Transition adoptée à l’issue des concertations nationales des 10, 11 et 12 septembre derniers. «Elle demeurera une priorité pendant la Transition», a assuré Moctar Ouane.



Pour y parvenir, a-t-il souligné, il faudrait l’engagement sans faille de toutes les composantes du pays. Le premier chef de l’administration malienne insistera ensuite sur l’importance d’inclure tous les segments de la nation à la mise en œuvre de l’Accord pour un processus véritablement inclusif, apaisé et plus efficace.



Par ailleurs, le Premier ministre a déploré que «la mise en œuvre du texte a longtemps souffert d’une mauvaise concurrence entre ses différentes dispositions. Il n’y a pas lieu, au demeurant, d’opposer ou d’assujettir les avancées dans le processus de progrès en matière de réformes politiques et institutionnelles». Aux termes des travaux, le président du CSA a soutenu que cette session visait à reprendre les activités de suivi et d’accompagnement dans la mise en œuvre de l’Accord.



Pour Boualem Chébihi, le contexte nouveau est très favorable à de nouvelles avancées dans la mise en œuvre du document. Parlant des axes prioritaires du gouvernement, le diplomate algérien fera savoir que ceux-ci concordent avec les priorités et des actions qui étaient déjà en cours.

«Nous espérons que cette dynamique se concrétise et se traduise par une sorte de feuille de route actualisée et adaptée aux objectifs et au calendrier de la Transition», a-t-il exprimé. Une feuille de route qui doit retenir, à court terme, selon Boualem Chébihi, le parachèvement et la clôture des actions qui ont été déjà annoncées notamment en matière institutionnelle et politique, de défense et de sécurité, de développement, de réconciliation.



Par ailleurs, le président du CSA s’est réjoui de la présence des femmes à la rencontre. Avant d’espérer que cette participation soit un plus pour le processus de paix. «Nous avons aussi retenu l’idée de réfléchir encore à un renforcement des autres mécanismes de l’Accord par la présence de la femme», a confié Boualem Chébihi. Qui a informé que les participants se sont également penchés sur les questions de développement, particulièrement le retour des services sociaux de base dans les régions du Nord et du Centre.



À ce sujet, le diplomate algérien a noté l’engagement de nos autorités à faire avancer ce volet de l’Accord le plus rapidement possible afin que les populations voient enfin les dividendes de la paix. En outre, Boualem Chébihi a réitéré la détermination de la communauté internationale à appuyer le processus de paix et les autorités de la Transition dans cette phase cruciale pour notre pays. Au cours de la rencontre, des hommages ont été rendus à l’ancien président de la République, le général Amadou Toumani Touré, décédé le 10 novembre en Turquie à l’âge de 72 ans.



Bembablin DOUMBIA



Source: L’Essor- Mali