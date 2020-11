Éliminatoires CAN 2022 : Les Aigles visent la qualification à Namibie - abamako.com

Éliminatoires CAN 2022 : Les Aigles visent la qualification à Namibie Publié le mardi 17 novembre 2020 | le Temoin

«J’ai un sentiment de satisfaction. Les Aigles ont promis la victoire et ils l’ont fait. Le match a été physique et n’a pas été facile. Ils ont pu marquer et conserver le but. Nous sommes optimistes pour la suite des événements». Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa AG Attaher, a ainsi exprimé sa satisfaction après la victoire du Mali devant la Namibie (1-0), au stade du 26 Mars, au compte de la 3è journée des éliminatoires de la CAN, Cameroun 2022.

Le jeune attaquant des Aigles, El Bilal Touré a inscrit l’unique but de la rencontre sur penalty après une faute d’un défenseur namibien sur Moussa Doumbia (33è min).

Loin d’accroître leur avance en seconde période, les hommes de Mohamed Magassouba ont en outre tremblé jusqu’au bout, à l’image de ce tir du capitaine namibien Shalulile, très remuant dans le match, qui a fusé dans le petit filet dans les derniers instants de la partie.

Les deux équipes s’affrontent ce mardi 17 novembre, à Windhoek, au compte de la 4è journée, qui marque le début de la phase retour. En attendant cet épisode, le Mali rejoint la Guinée, vainqueur du Tchad (1-0) mercredi dernier, en tête de la poule A. Les Aigles et le Syli national comptent 7 points contre 3 pour la Namibie et zéro pour le Tchad.

Les Aigles sont arrivés à Namibie hier dans un vol spécial. Le Mali peut se qualifier dès cette 4è journée en cas d’une victoire à Windhoek contre le pays hôte. Ce n’est pas une mission impossible. Certes les Aigles se sont fait peur à l’aller, mais ils peuvent se ressaisir et gagner à l’extérieur surtout qu’ils jouent bien à l’extérieur.



Ousmane CAMARA