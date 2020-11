Bonne Gouvernance : les meilleurs et les moins bien classés de la Cedeao - abamako.com

Bonne Gouvernance : les meilleurs et les moins bien classés de la Cedeao
Publié le mardi 17 novembre 2020 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Mohammed Ibrahim dit « Mo Ibrahim »

Le dernier classement de l’Indice Mo Ibrahim pour la Bonne gouvernance en Afrique vient d’être publié. Ce classement affiche les performances des 54 pays du continent en matière d’environnement des affaires et de bien-être social des populations.



En Afrique de l’ouest, désormais, l’on a une idée plus précises des meilleurs et des moins bien classés dans la gouvernance au niveau des Etats de la CEDEAO.



Petit pays lusophone très discret, dont on parle très peu dans l’espace Cedeao, le Cap Vert enlève la palme du pays le plus bien classé en matière de Bonne Gouvernance en Afrique de l’Ouest. Le Cap Vert vient même en 2ème position sur l’ensemble du continent juste derrière l’île Maurice réputée pour ses performances économiques et la qualité de vie de ses populations.



Le Ghana et le Sénégal, respectivement 8ème et 9ème continental, font la fierté de la Cedeao en figurant dans le top 10 du classement avec le Cap Vert. Ils sont suivis par le Bénin, qui boucle avec la Gambie le Top 5 de la Cedeao.



Au bas du classement de l’espace régional, la Guinée – Bissau, 15ème, occupe le 41ème rang continental. Elle est précédée de l’autre Guinée (39ème) et du Nigéria (34ème). Puis le Mali (31ème) et le Niger (29ème) complète la liste des 5 derniers de l’Afrique de l’Ouest, dont le dernier du classement devance 13 autres Etats du continent.







F.B