Marché financier de l’UEMOA : la Chambre de Commerce Américaine en Côte d’Ivoire signe un Mémorandum d’entente avec la BRVM à Abidjan

Promotion du marché financier régional de l`UEMOA auprès des investisseurs internationaux: Signature d`un mémorandum entre la Chambre de Commerce Américaine en Côte d’Ivoire et la BRVM

Abidjan le 17 Novembre 2020. Dans le cadre de ses activités de promotion du marché financier régional de l`UEMOA auprès des investisseurs internationaux, la BRVM et AMCHAM Cote d`Ivoire ont signé un mémorandum d`entente ce mardi.

La Chambre de Commerce Américaine en Côte d’Ivoire (AMCHAM CI) et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont procédé à la signature d’un Mémorandum d’entente (MoU) ce mardi 17 novembre 2020 à Abidjan-Plateau.



La signature de cette convention s’inscrit dans le cadre des actions de développement entrepris depuis plusieurs années par la BRVM afin de tisser des partenariats stratégiques visant à promouvoir les opportunités qu’elle offre tant aux émetteurs qu’aux investisseurs.



Selon Kossi Edoh AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM, la signature de ce Mémorandum d’entente vise à créer un cadre formel de collaboration entre les deux organisations en vue de mener des activités de promotion du Marché Financier Régional de l’UEMOA auprès des investisseurs internationaux, notamment américains. À en croire le premier responsable de la BRVM, l’une des clauses de cette convention est de sensibiliser les entreprises membres de l’AMCHAM CI sur les opportunités offertes par la BRVM et de mener des actions de développement de la bourse pour soutenir les économies des pays de l’UEMOA. " dans le cadre de ce Mémorandum d’entente, la BRVM a déjà mis à la disposition de l’AMCHAM CI les données de Bourse sous forme digitale et de façon continue, afin d’alimenter le site web de l’AMCHAM CI et les newsletters diffusées auprès des investisseurs internationaux, notamment américains" a-t-il expliqué. Même s’il est notable que les investisseurs américains sont présents sur le marché régional depuis de nombreuses années, le vœu le plus ardent de la BRVM est que leur présence se renforce davantage à travers cette collaboration actée ce jour.



Pour Yohannes Mekbebe, président de la Chambre de Commerce Américaine en Côte d’Ivoire, il s’agit de constituer un point d’appui pour tous les investisseurs américains intéressés par la destination ivoirienne. Selon lui, dans le cadre de ce Mémorandum, la Chambre se fera fort d’orienter les investisseurs américains à la BRVM. " Nous souhaitons avec ce nouveau cadre de collaboration d’avoir la possibilité d’orienter les investisseurs américains qui nous contactent et aussi leur présenter les informations via notre site web, qui va afficher les valeurs boursières tous les jours afin de mettre à leur disposition un rapport journalier sur la bourse régionale" dit il.







Cyprien K.