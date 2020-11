Les aigles du Mali dominent la Namibie 2-1 se qualifient à la phase finale de la CAN 2022 - abamako.com

Les aigles du Mali dominent la Namibie 2-1 se qualifient à la phase finale de la CAN 2022
Publié le mardi 17 novembre 2020 | aBamako.com

Pour le compte de la 4è journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2022), les aigles du Mali en déplacement à Windhoek ont dominé l'équipe Namibienne par 2-1. Les deux buts maliens sont de Sekou Koita et Moussa Doumbia. Avec cette victoire, les aigles du Mali occupent la tête du groupe et se qualifient pour la phase finale de la CAN 2022 que le Cameroun doit abriter.



Après quatre journées, les aigles du Mali sont premiers du groupe "A" avec 10 points en quatre matches joués, 3 victoires et un match nul contre la Guinée à Bamako. C'est la Guinée qui occupe la deuxième place avec 8 points en quatre match joués. La Namibie occupe la troisième place avec trois points et le Tchad est quatrième et dernier de la poule avec un petit point.



Fsanogo/abamako.com