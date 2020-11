Streaming de Musique au Mali : La start-up MalianTube lance du nouveau - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Streaming de Musique au Mali : La start-up MalianTube lance du nouveau Publié le mercredi 18 novembre 2020 | L’Informateur

Tweet

Un mois après son lancement officiel, le jeune promoteur de la start-up Mahamadou Tangara a rendu officiel en début de semaine son tout produit dénommé “MalianTube partenaire programme“.



MalianTube Partenaire est un tout nouveau programme dans le milieu artistique malien, qui touche toutes les catégories d’artistes chanteurs : primo artistes, artistes amateurs et les labels indépendants.



Aujourd’hui l’industrie musicale est l’une des plus florissante au Mali.Le paradoxe est que ces œuvres ne profitent pas aux auteurs faute d’imagination et d’organisation. C’est pourquoi, ce nouveau programme que la plateforme MalianTube offre à ce monde, vise à inclure tous les acteurs sans exception afin de rentabiliser un secteur qui a été depuis toujours laissépour compte.



Vous êtes artiste, label ou studio de production, ce vaste programme vous est destiné.Devenir partenaire de ce programme vous permet de bénéficier d’un espace de promotion de vos œuvres musicales. Tout comme la plateforme MalianTube, la start-up met à disposition une autre application mobile et web pour ce programme de partenariat dont le lien de téléchargement suit :https://partenaires.maliantube.com



Avec ce programme, vous disposerez des services suivants :



Publication : vous pouvez publier facilement et directement toutes vos œuvres sonores sur la plateforme MalianTube.



Vue d’ensemble : Accédez à tous les statistiques de vos musiques, nombre de téléchargements, écoutes ou de likes et les revenus générés.



MalianTube Protect : Disposez d’une fonctionnalité de protection accrue qui couvre vos œuvres contre les téléchargements illégaux.



Album / Mixtape : Soumettez autant d’albums et de mixtapes que vous avez, ils seront mis en vente sur la plateforme et vous aurez une vue d’ensemble sur le nombre d’achats effectués.Nous ne prélèverons qu’une commission de 10%.



Playlist : Créer des playlists, faites des compilations de vos musiques pour le plaisir de vos fans. Vous pouvez faire des compilations de 6 jusqu’à des dizaines de musiques.



Revenus : Demandez à tout instant les revenus générés grâce à vos œuvres et vous serez immédiatement payés par Orange Money.



A Noté que les reversement (paiement) des revenus générés commencent à partir de 25 000 FCFA.



Ousmane Mariko