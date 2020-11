Obsèques du président ATT : Dans la communion et la solennité - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Necrologie Article Necrologie Obsèques du président ATT : Dans la communion et la solennité Publié le mercredi 18 novembre 2020 | L’Informateur

© aBamako.com par A S

Cérémonie d`hommage national à l`ancien président Amadou Toumani Touré

Bamako, le 17 novembre 2020 Le Mali rend un dernier hommage à l`ancien président Amadou Toumani Touré au Génie militaire. Tweet

Tout ce qui le Mali compte de personnalités les plus en vue – le président de la transition Bah N’Daw, son vice-président Assimi Goïta, les anciens présidents Alpha Oumar Konaré et Diouncounda Traoré ont convergé hier à la place du Génie militaire pour rendre un dernier hommage au grand patriote.



Amadou Toumani Touré repose désormais au cimetière de Hamdallaye. Une référence s’en est allée, non seulement pour les Maliens mais il restait un modèle en Afrique dont des générations s’abreuveront longtemps à sa source. Tant, partout où il avait passé il avait laissé une trace. Ce qui est la marque des grands hommes. En témoigne le volume de ses travaux titanesques qui ont marqué la transformation de son pays et cités en exemple par ses compatriotes. Un patriote qui était au service du mieux-être des populations.



Dès l’annonce de son décès en Turquie, les larmes ont perlé les visages tristes et les internautes se répandaient en condoléances et en hommages. Les verbes retraçaient ses grands chantiers de développement. Un flot d’éloges, de remerciements déferlaient sur les réseaux sociaux. Qui disait que le peuple est ingrat ?



Les populations ont tout abandonné : travaux champêtres, ateliers, écoles et autres activités pour être témoins oculaires d’un triste événement, pour signifier qu’il honorait ainsi une dette qu’il avait envers elles. ‘’ J’ai laissé mon travail pour assister aux funérailles de ce grand patriote qui se battait pour le bonheur des Maliens’’ a laissé entendre Papa Niang avant d’enchaîner qu’il a « toujours aimé ce bâtisseur exemplaire dont le nom demeurera graver dans les annales de l’histoire du Mali. ‘’ ATT était en outre le chantre du combat en faveur de la démocratie, mieux, il en était le père ’’.



Tous les intervenants qui se sont succédé au micro au Génie militaire étaient largement de cet avis. Avec en prime ses qualités de rassembleur combinées à sa recherche effrénée de paix et de cohésion sociale. L’enfant de’’ sudubaba’’ – qui signifie patrie en français – laisse derrière lui un Mali inconsolable. Dors en paix perle rare !



Tout ce qui le Mali compte de personnalités les plus en vue – le président de la transition Bah N’Daw, son vice-président Assimi Goïta, les anciens présidents Alpha Oumar Konaré et Diouncounda Traoré, en plus du citoyen lambda étaient là, un moment de communion et solennité qui résume le sens de ton combat.



Diakaridia Sanogo