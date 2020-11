Présidence CAF : Augustin Senghor affiche ses grandes ambitions - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Présidence CAF : Augustin Senghor affiche ses grandes ambitions Publié le mercredi 18 novembre 2020 | AFRICA TOP SPORTS

© Autre presse par DR

Présidence CAF : Augustin Senghor affiche ses grandes ambitions

Tweet

Après avoir maintenu le suspense, Augustin Senghor a officialisé sa candidature à la CAF lundi lors d’une conférence de presse.



Président de la Fédération Sénégalaise de Football, Senghor veut désormais présider aux destinées du football africain pour les quatre prochaines années. Pour cela, il a déposé sa candidature pour la présidence de la CAF. Lors de cette rencontre avec la presse, il a dévoilé ses grandes ambitions.



« Je suis prêt à répondre à l’appel de l’Afrique et de son football, pour un (…) challenge exaltant et de dimension continentale. Je suis prêt à le relever avec l’intime conviction qu’il faut créer une (…) dynamique positive, symbolisée par un comité exécutif solidaire et travaillant (…) dans l’intérêt du football africain », a révélé le président de la FSF relayé par APS.



Augustin Senghor est désormais le 5ème candidat aux élections à la CAF après Ahmad Ahmad, Ahmed Yahya, Patrice Motsepe et Jacques Anouma.





John ATTISSO