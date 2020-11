Les réactions de certaines personnalités aux obsèques d’ATT: Joël Meyer, ambassadeur de Joël Meyer, ambassadeur de France au Mali » La communauté internationale retiendra d’ATT un » homme de bien pour son pays et pour le monde » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Les réactions de certaines personnalités aux obsèques d’ATT: Joël Meyer, ambassadeur de Joël Meyer, ambassadeur de France au Mali » La communauté internationale retiendra d’ATT un » homme de bien pour son pays et pour le monde » Publié le mercredi 18 novembre 2020 | L’Indépendant

© aBamako.com par Androuicha

Cérémonie de célébration des bourses d`Excellence 2019

Bamako, le 23 septembre 2019 au ministère de l`Enseignement supérieur. A l`occasion d`une cérémonie qui a réuni parents d`élèves et apprenants, le ministre de l`Enseignement supérieur, celui de l`Education Nationale ainsi que l`ambassadeur de France au Mali ont félicité les nouveaux bacheliers bénéficiaires des bourses d`excellence pour des études universitaires en France. Tweet

«Il avait noué une relation exceptionnelle avec la France. Je dirais plus qu’une relation d’Etat à Etat. C’était un ami à ami. Comme vous le savez, il était aussi ami du président Jacques Chirac, très proche de la Fondation Jacques Chirac et de la famille Chirac. Il avait assisté, l’année dernière, aux funérailles organisées par la communauté dogon à Bamako pour rendre hommage à Jacques Chirac. Donc c’est un personnage qui unit la France et ATT.



Depuis 1991, on a beaucoup d’admiration pour lui, non seulement pour la conduite de son pays, mais également pour toutes les interventions, les médiations qu’il a faites en Afrique. Pas seulement la France, la communauté internationale retiendra d’ATT un homme de bien pour son pays et pour les autres.



Il parvenait par augmentation à imposer ses idées. C’était un homme de grande valeur, d’humilité qui en imposait, il n’avait pas besoin de lever la voix. On l’écoutait et l’admirait. C’était un homme de grande valeur».







Mamadou Awa Gassama, ancien député



» Ce que ATT a obtenu, peu de gens peuvent l’avoir »



«Dieu a fait ce qu’il trouve bon. Ce que ATT a obtenu dans la vie, peu de gens peuvent avoir cette chance. Etre président de son pays, avoir un nom, rester humble, mourir dignement et obtenir des honneurs aussi grandioses. On ne peut que se réjouir de cette reconnaissance du Mali et de la participation des délégations de certains pays amis comme le Niger dont je suis en compagnie du ministre venu pour la circonstance. Je prie pour le repos de son âme. Et remercie Dieu.







Djibril Tangara, ancien Ministre



» ATT a tout donné à ma localité, Kignan »



« Je ne peux pas remercier ATT. Il a réalisé dans notre localité Kignan tout ce qu’on lui a demandé à tel point qu’on n’avait plus de doléances à lui soumettre. Il était pragmatique. Il m’a accordé sa confiance à plusieurs reprises en me nommant ministre dans ses différents gouvernements. Je ne peux que prier pour le repos de son âme « .







Boubou Cissé et Moussa Boubou Cissé et Moussa Timbiné présents



A contrario du président IBK, son dernier Premier ministre, Dr Boubou Cissé ainsi que l’ancien président de l’Assemblée nationale, Moussa Timbiné, considérés tous deux comme ses fils, ont participé à la cérémonie d’hier. Habillés tous en bazin, ils ont pris place aux côtés des autres officiels pour rendre hommage au défunt ATT. » Ce matin, j’ai assisté à la place d’armes du 34ème Bataillon du génie militaire au dernier hommage rendu par la Nation au Général Amadou Toumani Touré. Qu’Allah (SWT) accorde au président défunt sa clémence et sa miséricorde » a écrit Boubou Cissé sur sa page facebook.



Source: l’Indépendant