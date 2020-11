Le Chef de l’Etat, SEM Bah N’DAW, a reçu en audience le Général Stephen J. TOWNSEND, Commandant en Chef du Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (AFRICOM). - abamako.com

Le Chef de l'Etat, SEM Bah N'DAW, a reçu en audience le Général Stephen J. TOWNSEND, Commandant en Chef du Commandement des Etats-Unis pour l'Afrique (AFRICOM). Publié le mercredi 18 novembre 2020

Les échanges avec ce haut responsable militaire américain ont essentiellement porté sur la situation sécuritaire et les perspectives de collaboration dans le cadre de la lutte contre le Terrorisme et l’Extrémisme violent.



« Nous avons évoqué les domaines d’intérêts communs. La principale préoccupation que nous partageons avec le Mali est la lutte contre le terrorisme. Nous avons évoqué les aspects qui meubleront la collaboration », a confié le Général américain.

La dernière visite au Mali du Commandant TOWNSEND remonte au 16 septembre 2019 où il avait discuté avec les autorités de l’évolution de la situation sécuritaire au Mali et au Sahel.

Une raison pour le Commandant en Chef d’AFRICOM de se montrer encore plus optimiste et confiant : « Nous avons eu une très bonne collaboration avec le gouvernement du Mali par le passé, je suis sûr que cela va continuer, non seulement sur le plan militaire mais aussi sur le plan politique et humanitaire».

Créé par le Département de la Défense des États-Unis en 2007 et entré en fonction en 2008, AFRICOM coordonne toutes les activités militaires et sécuritaires des États-Unis sur le continent africain.

A noter que le Général TOWNSEND a été auparavant reçu en audience par le Vice-Président, en charge des questions militaires, Colonel Assimi GOITA.

Source: Présidence