Le mot d'ordre de grève de l'UNTM respecté à 90% sur toute l'étendue du territoire malien
Publié le jeudi 19 novembre 2020

L'Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) a entamé hier mercredi 18 Novembre 2020 une grève de 72 Heures (3 jours). Cette grève a été un véritable succès. L'UNTM démontre une fois qu'elle est le syndicat le plus représentatif des travailleurs du Mali car cette grève a complètement paralysé l'administration malienne de Kayes à Kidal.



Aucune banque n'était ouverte ni à Bamako, ni à l'intérieur du Pays. L'ORTM assurait seulement le service minimum, l'aéroport International Modibo Keita tournait au ralenti. Beaucoup de services privés étaient également fermés. Les plus grands hôpitaux du Mali assuraient aussi le service Minimum. Toutes les frontières du Mali étaient fermées. Les industries d'exploitation des mines étaient toutes fermées. La Société Energie du Mali (EDM) était aussi de la partie. Le mot d'ordre de grève du l'UNTM a été observé sur toute l'étendu du territoire malien. Il faut souligner que tous les intellectuels de l'administration malienne sont membres de l'UNTM.



Les revendications qui sont à l'origine de cette grève de l'UNTM sont entre autres:

Le règlement des compressés et les partants volontaires à la retraites, l'intégration des contractuels dans la fonction publique, la relecture des conventions collectives, l'Harmonisation de l'âge de la retraite, et des salaires etc...



L'UNTM a ainsi réussit une véritable démonstration de force et sans mentir c'est le syndicat le plus puissant au Mali.



Fsanogo/abamako.com