Conflits dans la localité de Macina , centre du Mali: Des hommes armés ont expulsés des villageois et incendié les habitations et réserves et vivres





Conflits dans la localité de Macina , centre du Mali: Des hommes armés ont expulsés des villageois et incendié les habitations et réserves et vivres Publié le jeudi 19 novembre 2020 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Le Gouverneur de la Région de Mopti et la Cheffe du Bureau régional de la MINUSMA en visite de soutien dans le village de Peh

Suite à une attaque perpétrée, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2019 contre le village de Peh, dans la région de Mopti, le 18 novembre dernier, le Gouverneur de la Région, Abdoulaye Cissé et Fatou Dieng Thiam, la Cheffe du Bureau régional de la MINUSMA, y ont effectué une visite. Tweet

Les hommes armés appartenant selon certaines sources locales à la Katiba de Macina du prédicateur peuhl et chef terroriste Amadou Koufa. Selon certaines images publiées le 14 novembre dernier, ses hommes ont attaqué un village dans de la zone de Macina. Après avoir “défait la milice Dan na_Ambassagou’’, les habitations dudit village ont été incendiées.



L’escalade des violences dans le centre du pays devient le quotidien pour les populations. Selon certains témoignages accompagnés de vidéos et photos, la localité de Macina, fief du prédicateur Amadou Koufa, non moins chef terroriste de la Katiba de Macina a chassé la semaine dernière, la milice de la communauté dogon, Dan An Ambassagou et incendié les habitations.



“ Le 14 novembre dans la localité de Macina au centre du Mali, fief de la Katiba Macina de Hamadou Koufa. Des hommes armés ont défait la milice Dan an Ambassagou dans le village avant de mettre du feu dans les réserves de vivres et incendiés les habitations expulsant également les habitant’’, relate une source.



Rappelons que la Katiba de Macina, organisation terroriste à connotation locale est affiliée au groupe de soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM) du chef terroriste, Iyad Ag Ghaly récemment apparu lors de la célébration du retour des centaines de terroristes libérés en échange contre 4 otages dont l’opposant Soumaïla Cissé. Son chef, Amadou Koufa, qui était annoncé mort, a démenti l’information. Depuis (…)





KADOASSO I.-

NOUVEL HORIZON