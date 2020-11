Situation sécuritaire dans les régions de Gao et Ménaka: L’Ambassadeur des États-Unis au Mali, Dennis B. Hankins sur le terrain

© aBamako.com par Androuicha

Cérémonie d`ouverture de l`Atelier de renforcement des femmes candidates aux législatives 2020

Bamako, le 03 mars 2020 à l`hôtel Radisson. Le Ministre des Reformes institutionnelles et des relations avec la Société Civile a ouvert un atelier conjointement organisé par le REFAMP et le REFEJPO avec l`appui technique du NDI, de l`USAID et de la Coopération suisse au Mali sur le renforcement des femmes candidates aux élections législatives de mars et avril 2020.